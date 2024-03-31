Песков рассказал о работе Путина после теракта в «Крокусе»

Путин записал обращение в связи с трагедией в «Крокусе» после бессонной ночи
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Обращение к россиянам после теракта Путин записывал после бессонной ночи, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент РФ Владимир Путин записывал обращение к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» после бессонной ночи. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, да», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, что ночь Путина после теракта в «Крокусе» прошла без сна. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. Песков добавил, что на следующий день у президента продолжилась работа, проходили совещания.

Трагедия в Красногорске в «Крокус сити холле» произошла 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека. Ранее Песков заявлял, что Путин очень сопереживает при трагедиях, подобных «Крокусу», а также говорил о том, что поездка президента РФ к «Крокусу» в ночь теракта помешала бы штабной работе на месте.

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Президент РФ Владимир Путин записывал обращение к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» после бессонной ночи. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Конечно, да», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, что ночь Путина после теракта в «Крокусе» прошла без сна. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. Песков добавил, что на следующий день у президента продолжилась работа, проходили совещания. Трагедия в Красногорске в «Крокус сити холле» произошла 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека. Ранее Песков заявлял, что Путин очень сопереживает при трагедиях, подобных «Крокусу», а также говорил о том, что поездка президента РФ к «Крокусу» в ночь теракта помешала бы штабной работе на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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