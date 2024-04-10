Российские пранкеры заставили молиться главу МОК

11 апреля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

«Молитву» принял Томас Бах Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) произнес «молитву» в честь «святых Вована и Лексуса». Она была посвящена предотвращению в России Всемирных игр дружбы. Это все демонстрировалось в эфире «Первого канала» в рамках «Шоу Вована и Лексуса». «Это герои континента, и если вы повторите это [молитву], то было бы здорово», — сказал пранкер в эфире «Первого канала». После чего положил руку на грудь, а Бах повторил этот же жест и прочитал молитву в честь «святых». В ней они попросили предотвратить проведение Всемирных игр дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в России. Пранкер Лексус под видом африканского политика созвонился по видео с Бахом и рассказал ему, что в его стране отмечается праздник «святых Вована и Лексуса». Сообщалось, что вместе с Бахом «молитву» принял и замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Владимир Краснов и Алексей Столяров — известные российские пранкеры, которые прославились, разыгрывая знаменитостей и политиков по телефону. Вован и Лексус представляются чужими именами и выясняют у своих «жертв» общественно значимые секреты. Пранк-журналисты познакомились в 2014 году на фоне общих интересов. Так они разыграли президента Франции Эмманюэля Макрона, поговорив с ним от лица только что избранного на тот момент президента Украины Владимира Зеленского. Запись телефонного розыгрыша опубликовали в соцсетях. Французский лидер поздравил украинского коллегу с победой и поддержал его в стремлении наладить диалог с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) произнес «молитву» в честь «святых Вована и Лексуса». Она была посвящена предотвращению в России Всемирных игр дружбы. Это все демонстрировалось в эфире «Первого канала» в рамках «Шоу Вована и Лексуса». «Это герои континента, и если вы повторите это [молитву], то было бы здорово», — сказал пранкер в эфире «Первого канала». После чего положил руку на грудь, а Бах повторил этот же жест и прочитал молитву в честь «святых». В ней они попросили предотвратить проведение Всемирных игр дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в России. Пранкер Лексус под видом африканского политика созвонился по видео с Бахом и рассказал ему, что в его стране отмечается праздник «святых Вована и Лексуса». Сообщалось, что вместе с Бахом «молитву» принял и замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Владимир Краснов и Алексей Столяров — известные российские пранкеры, которые прославились, разыгрывая знаменитостей и политиков по телефону. Вован и Лексус представляются чужими именами и выясняют у своих «жертв» общественно значимые секреты. Пранк-журналисты познакомились в 2014 году на фоне общих интересов. Так они разыграли президента Франции Эмманюэля Макрона, поговорив с ним от лица только что избранного на тот момент президента Украины Владимира Зеленского. Запись телефонного розыгрыша опубликовали в соцсетях. Французский лидер поздравил украинского коллегу с победой и поддержал его в стремлении наладить диалог с Россией.