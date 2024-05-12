ГУР Украины взяло ответственность за удар по нефтезаводу в Волгограде

Главное управление разведки Украины призналось в причастности к атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Также ГУР взяло на себя ответственность за атаки на объекты в Калужской и Липецкой областях.
«В ту ночь в России были атакованы три объекта, это операция Главного управления разведки. <…> Речь идет о Волгоградском НПЗ», — передает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Уточняется, что атакам также подверглись «Калуганефтепродукт» и Новолипецкий металлургический комбинат.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о попытке атаки ВСУ на НПЗ. По его словам, дрон был сбит системой ПВО, однако при падении попал на территорию завода, передает VSE42.Ru. В результате происшествия никто не пострадал. Также глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о попытке удара по Липецку, но безуспешного.
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