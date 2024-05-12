ГУР Украины взяло ответственность за удар по нефтезаводу в Волгограде

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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мигалка, огонь
Из-за падения БПЛА произошел пожар на НПЗ в Волгограде Фото:

Главное управление разведки Украины призналось в причастности к атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Также ГУР взяло на себя ответственность за атаки на объекты в Калужской и Липецкой областях.

«В ту ночь в России были атакованы три объекта, это операция Главного управления разведки. <…> Речь идет о Волгоградском НПЗ», — передает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Уточняется, что атакам также подверглись «Калуганефтепродукт» и Новолипецкий металлургический комбинат.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о попытке атаки ВСУ на НПЗ. По его словам, дрон был сбит системой ПВО, однако при падении попал на территорию завода, передает VSE42.Ru. В результате происшествия никто не пострадал. Также глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о попытке удара по Липецку, но безуспешного.

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Главное управление разведки Украины призналось в причастности к атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Также ГУР взяло на себя ответственность за атаки на объекты в Калужской и Липецкой областях. «В ту ночь в России были атакованы три объекта, это операция Главного управления разведки. <…> Речь идет о Волгоградском НПЗ», — передает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Уточняется, что атакам также подверглись «Калуганефтепродукт» и Новолипецкий металлургический комбинат. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о попытке атаки ВСУ на НПЗ. По его словам, дрон был сбит системой ПВО, однако при падении попал на территорию завода, передает VSE42.Ru. В результате происшествия никто не пострадал. Также глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о попытке удара по Липецку, но безуспешного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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