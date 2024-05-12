ГУР Украины взяло ответственность за удар по нефтезаводу в Волгограде

12 мая 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Из-за падения БПЛА произошел пожар на НПЗ в Волгограде Фото: Илья Московец © URA.RU Главное управление разведки Украины призналось в причастности к атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Также ГУР взяло на себя ответственность за атаки на объекты в Калужской и Липецкой областях. «В ту ночь в России были атакованы три объекта, это операция Главного управления разведки. <…> Речь идет о Волгоградском НПЗ», — передает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Уточняется, что атакам также подверглись «Калуганефтепродукт» и Новолипецкий металлургический комбинат. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о попытке атаки ВСУ на НПЗ. По его словам, дрон был сбит системой ПВО, однако при падении попал на территорию завода, передает VSE42.Ru. В результате происшествия никто не пострадал. Также глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о попытке удара по Липецку, но безуспешного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление разведки Украины призналось в причастности к атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Также ГУР взяло на себя ответственность за атаки на объекты в Калужской и Липецкой областях. «В ту ночь в России были атакованы три объекта, это операция Главного управления разведки. <…> Речь идет о Волгоградском НПЗ», — передает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Уточняется, что атакам также подверглись «Калуганефтепродукт» и Новолипецкий металлургический комбинат. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о попытке атаки ВСУ на НПЗ. По его словам, дрон был сбит системой ПВО, однако при падении попал на территорию завода, передает VSE42.Ru. В результате происшествия никто не пострадал. Также глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о попытке удара по Липецку, но безуспешного.