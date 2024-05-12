В Белгороде обрушился подъезд дома

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Обрушение конструкций на стройке. Тюмень , обрушение, авария на стройке
Обрушилось 10 этажей, сообщает 112 (архивное фото) Фото:

В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Разрушилось 10 этажей, пишет telegram-канал 112.

«В Белгороде на улице Щорска обрушился целый подъезд многоэтажки», — пишет канал со ссылкой на источник. Сейчас на место происшествия следуют экстренные службы.

По данным Mash, в дом мог попасть снаряд ВСУ. НТВ пишет, что под завалами могут быть люди.

Ранее в Белгороде и белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщали в региональном МЧС.

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В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Разрушилось 10 этажей, пишет telegram-канал 112. «В Белгороде на улице Щорска обрушился целый подъезд многоэтажки», — пишет канал со ссылкой на источник. Сейчас на место происшествия следуют экстренные службы. По данным Mash, в дом мог попасть снаряд ВСУ. НТВ пишет, что под завалами могут быть люди. Ранее в Белгороде и белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщали в региональном МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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