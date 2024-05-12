В Белгороде обрушился подъезд дома

Обрушилось 10 этажей, сообщает 112 (архивное фото)
В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Разрушилось 10 этажей, пишет telegram-канал 112.
«В Белгороде на улице Щорска обрушился целый подъезд многоэтажки», — пишет канал со ссылкой на источник. Сейчас на место происшествия следуют экстренные службы.
По данным Mash, в дом мог попасть снаряд ВСУ. НТВ пишет, что под завалами могут быть люди.
Ранее в Белгороде и белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщали в региональном МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.