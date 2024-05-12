В Белгороде обрушился подъезд дома

12 мая 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Обрушилось 10 этажей, сообщает 112 (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Разрушилось 10 этажей, пишет telegram-канал 112. «В Белгороде на улице Щорска обрушился целый подъезд многоэтажки», — пишет канал со ссылкой на источник. Сейчас на место происшествия следуют экстренные службы. По данным Mash, в дом мог попасть снаряд ВСУ. НТВ пишет, что под завалами могут быть люди. Ранее в Белгороде и белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщали в региональном МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Разрушилось 10 этажей, пишет telegram-канал 112. «В Белгороде на улице Щорска обрушился целый подъезд многоэтажки», — пишет канал со ссылкой на источник. Сейчас на место происшествия следуют экстренные службы. По данным Mash, в дом мог попасть снаряд ВСУ. НТВ пишет, что под завалами могут быть люди. Ранее в Белгороде и белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщали в региональном МЧС.