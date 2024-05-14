Стало известно, почему суд смягчил приговор вымогателя денег у «Ростеха»

Администратору telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергею Садовову в Мосгорсуде смягчили приговор ввиду того, что он пошел на сделку со следствием. Назначенные 2,5 года заключения посчитали чрезмерно жесткими и защита, и сам потерпевший.
«Потерпевший топ-менеджер „Ростеха“ Василий Бровко, у которого Сергей Садовов вымогал 600 тысяч рублей за удаление компрометирующей и дискредитирующей информации, просил заменить ему срок условным. Он напомнил, что подсудимый, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил о других преступных эпизодах», — пишет «Коммерсант».
Ранее стало известно, что Садовов был приговорен Хамовническим судом к 2,5 годам колонии за вымогательство. Он признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб в полном объеме. Позднее реальный срок заменили условным.
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