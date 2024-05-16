Из России выгонят более 100 мигрантов после рейда склада Ozon в Подмосковье

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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
Более 100 мигрантов намерены выдворить из России из-за незаконного нахождения в стране, сообщает МВД Фото:

В Подмосковье намерены выдворить из России 115 мигрантов после рейда на складе Ozon. Об этом сообщили в главном управлении МВД РФ по Московской области.

«В Подмосковье после рейда на складе „Озона“ выдворят из РФ 115 мигрантов», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

Уточняется, что в результате рейда на склад было составлено 76 административных протоколов из-за незаконного осуществления трудовой деятельности. Также 40 протоколов составили за нарушения режима пребывания в РФ.

Ранее в Следкоме РФ сообщили, что в Подмосковье были задержаны 15 человек и 11 иностранцев по делу об организации незаконной миграции. Среди иностранных граждан были уроженцы Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана, которым помогали въехать в Россию с помощью поддельных документов.

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В Подмосковье намерены выдворить из России 115 мигрантов после рейда на складе Ozon. Об этом сообщили в главном управлении МВД РФ по Московской области. «В Подмосковье после рейда на складе „Озона“ выдворят из РФ 115 мигрантов», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что в результате рейда на склад было составлено 76 административных протоколов из-за незаконного осуществления трудовой деятельности. Также 40 протоколов составили за нарушения режима пребывания в РФ. Ранее в Следкоме РФ сообщили, что в Подмосковье были задержаны 15 человек и 11 иностранцев по делу об организации незаконной миграции. Среди иностранных граждан были уроженцы Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана, которым помогали въехать в Россию с помощью поддельных документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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