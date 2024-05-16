Из России выгонят более 100 мигрантов после рейда склада Ozon в Подмосковье

16 мая 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Более 100 мигрантов намерены выдворить из России из-за незаконного нахождения в стране, сообщает МВД Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Подмосковье намерены выдворить из России 115 мигрантов после рейда на складе Ozon. Об этом сообщили в главном управлении МВД РФ по Московской области. «В Подмосковье после рейда на складе „Озона“ выдворят из РФ 115 мигрантов», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что в результате рейда на склад было составлено 76 административных протоколов из-за незаконного осуществления трудовой деятельности. Также 40 протоколов составили за нарушения режима пребывания в РФ. Ранее в Следкоме РФ сообщили, что в Подмосковье были задержаны 15 человек и 11 иностранцев по делу об организации незаконной миграции. Среди иностранных граждан были уроженцы Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана, которым помогали въехать в Россию с помощью поддельных документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье намерены выдворить из России 115 мигрантов после рейда на складе Ozon. Об этом сообщили в главном управлении МВД РФ по Московской области. «В Подмосковье после рейда на складе „Озона“ выдворят из РФ 115 мигрантов», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что в результате рейда на склад было составлено 76 административных протоколов из-за незаконного осуществления трудовой деятельности. Также 40 протоколов составили за нарушения режима пребывания в РФ. Ранее в Следкоме РФ сообщили, что в Подмосковье были задержаны 15 человек и 11 иностранцев по делу об организации незаконной миграции. Среди иностранных граждан были уроженцы Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана, которым помогали въехать в Россию с помощью поддельных документов.