Из России выгонят более 100 мигрантов после рейда склада Ozon в Подмосковье

В Подмосковье намерены выдворить из России 115 мигрантов после рейда на складе Ozon. Об этом сообщили в главном управлении МВД РФ по Московской области.
«В Подмосковье после рейда на складе „Озона“ выдворят из РФ 115 мигрантов», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
Уточняется, что в результате рейда на склад было составлено 76 административных протоколов из-за незаконного осуществления трудовой деятельности. Также 40 протоколов составили за нарушения режима пребывания в РФ.
Ранее в Следкоме РФ сообщили, что в Подмосковье были задержаны 15 человек и 11 иностранцев по делу об организации незаконной миграции. Среди иностранных граждан были уроженцы Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана, которым помогали въехать в Россию с помощью поддельных документов.
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