22 мая 2024

Минтранс хочет расширить функционал ЭРА-ГЛОНАСС на дроны и самокаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Екатеринбург, самокат, электросамокаты, busyfly, электросамокат busyfly, busyfly самокат
На самокатах появится возможность регулировать скорость в пешеходных зонах Фото:

Минтранс подготовил проект закона, который позволит подключить к госсистеме ЭРА-ГЛОНАСС беспилотники, малые воздушные суда и самокаты. Расширение системы позволит получать информацию о происшествиях с транспортными средствами, готовится в документе.

«Минтранс разработал проект федерального закона, дающего право существенно расширить функционал государственной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАС. Сейчас активно прорабатываются вопросы использования этой системы для мониторинга движения и состояния различных видов транспортных средств и техники (например, беспилотных воздушных судов, легких и сверхлегких гражданских воздушных судов, маломерных судов, транспортных средств категорий М2 и М3, транспортных средств категории N, … электрических средств индивидуальной мобильности, техники, используемой для тушения лесных пожаров)» — передает РБК подробности нового закона Минтранса.

Расширение системы позволит получать информацию о происшествиях с транспортными средствами, вошедшими в перечень, а также контролировать состояние водителей. В случаях с самокатами — появится возможность регулировать скорость передвижения в пешеходных и иных медленных зонах.

В настоящее время ЭРА-ГЛОНАСС используется только для экстренного реагирования при ДТП. В будущем планируется с ее помощью анализировать текущую навигационную информацию в различных отраслях экономики.

Внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС годом ранее обсуждалось для беспилотных летательных аппаратов. Член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что ее применение позволит определять принадлежность беспилотников по принципу «свой-чужой».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минтранс подготовил проект закона, который позволит подключить к госсистеме ЭРА-ГЛОНАСС беспилотники, малые воздушные суда и самокаты. Расширение системы позволит получать информацию о происшествиях с транспортными средствами, готовится в документе. «Минтранс разработал проект федерального закона, дающего право существенно расширить функционал государственной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАС. Сейчас активно прорабатываются вопросы использования этой системы для мониторинга движения и состояния различных видов транспортных средств и техники (например, беспилотных воздушных судов, легких и сверхлегких гражданских воздушных судов, маломерных судов, транспортных средств категорий М2 и М3, транспортных средств категории N, … электрических средств индивидуальной мобильности, техники, используемой для тушения лесных пожаров)» — передает РБК подробности нового закона Минтранса. Расширение системы позволит получать информацию о происшествиях с транспортными средствами, вошедшими в перечень, а также контролировать состояние водителей. В случаях с самокатами — появится возможность регулировать скорость передвижения в пешеходных и иных медленных зонах. В настоящее время ЭРА-ГЛОНАСС используется только для экстренного реагирования при ДТП. В будущем планируется с ее помощью анализировать текущую навигационную информацию в различных отраслях экономики. Внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС годом ранее обсуждалось для беспилотных летательных аппаратов. Член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что ее применение позволит определять принадлежность беспилотников по принципу «свой-чужой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...