Минтранс хочет расширить функционал ЭРА-ГЛОНАСС на дроны и самокаты

22 мая 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

На самокатах появится возможность регулировать скорость в пешеходных зонах Фото: Размик Закарян © URA.RU Минтранс подготовил проект закона, который позволит подключить к госсистеме ЭРА-ГЛОНАСС беспилотники, малые воздушные суда и самокаты. Расширение системы позволит получать информацию о происшествиях с транспортными средствами, готовится в документе. «Минтранс разработал проект федерального закона, дающего право существенно расширить функционал государственной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАС. Сейчас активно прорабатываются вопросы использования этой системы для мониторинга движения и состояния различных видов транспортных средств и техники (например, беспилотных воздушных судов, легких и сверхлегких гражданских воздушных судов, маломерных судов, транспортных средств категорий М2 и М3, транспортных средств категории N, … электрических средств индивидуальной мобильности, техники, используемой для тушения лесных пожаров)» — передает РБК подробности нового закона Минтранса. Расширение системы позволит получать информацию о происшествиях с транспортными средствами, вошедшими в перечень, а также контролировать состояние водителей. В случаях с самокатами — появится возможность регулировать скорость передвижения в пешеходных и иных медленных зонах. В настоящее время ЭРА-ГЛОНАСС используется только для экстренного реагирования при ДТП. В будущем планируется с ее помощью анализировать текущую навигационную информацию в различных отраслях экономики. Внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС годом ранее обсуждалось для беспилотных летательных аппаратов. Член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что ее применение позволит определять принадлежность беспилотников по принципу «свой-чужой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минтранс подготовил проект закона, который позволит подключить к госсистеме ЭРА-ГЛОНАСС беспилотники, малые воздушные суда и самокаты. Расширение системы позволит получать информацию о происшествиях с транспортными средствами, готовится в документе. «Минтранс разработал проект федерального закона, дающего право существенно расширить функционал государственной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАС. Сейчас активно прорабатываются вопросы использования этой системы для мониторинга движения и состояния различных видов транспортных средств и техники (например, беспилотных воздушных судов, легких и сверхлегких гражданских воздушных судов, маломерных судов, транспортных средств категорий М2 и М3, транспортных средств категории N, … электрических средств индивидуальной мобильности, техники, используемой для тушения лесных пожаров)» — передает РБК подробности нового закона Минтранса. Расширение системы позволит получать информацию о происшествиях с транспортными средствами, вошедшими в перечень, а также контролировать состояние водителей. В случаях с самокатами — появится возможность регулировать скорость передвижения в пешеходных и иных медленных зонах. В настоящее время ЭРА-ГЛОНАСС используется только для экстренного реагирования при ДТП. В будущем планируется с ее помощью анализировать текущую навигационную информацию в различных отраслях экономики. Внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС годом ранее обсуждалось для беспилотных летательных аппаратов. Член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что ее применение позволит определять принадлежность беспилотников по принципу «свой-чужой».