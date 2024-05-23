Что известно об экс-советнике главы МО РФ, которую называют сожительницей Иванова

РИАН: сожительница экс-замглавы МО Иванова оформила автомобили на других лиц

23 мая 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Мария Китаева родилась в семье дипломатов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Журналисты обнаружили схему с переоформлением автомобилей, принадлежащих Марии Китаевой, которая по данным некоторых СМИ является сожительницей экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Согласно информации, она перерегистрировала транспортные средства на другие лица. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая известна об этой персоне. Перерегистрация автомобилей Согласно информации из открытых баз данных, Мария Китаева сменила владельцев своих автомобилей — Mercedes и MINI Cooper. Cooper S, принадлежавший Китаевой более 20 лет, был продан и теперь принадлежит другому человеку, как сообщил корреспондент РИА Новости. Стоимость этого автомобиля оценивается примерно в 500 тысяч рублей. Также был обнаружен Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, принадлежавший также Китаевой, который был выставлен на продажу за 7 842 600 рублей. Новый владелец этого автомобиля появился с 14 мая 2024 года. Тимура Иванова задержали по подозрению во взятке на сумму 1,185 миллиарда рублей. Иванов отрицает свою вину, и в настоящее время рассматривается его жалоба на арест. Также стало известно, что в день его задержания была выставлена на аукцион квартира в центре Москвы, зарегистрированная на имя его экс-супруги. Было также обнаружено, что Иванов и его бывшая супруга ранее приобрели обширное имущество. Биография Марии Китаевой Происхождение Мария Китаева родилась 14 октября 1983 года в Бельгии в семье дипломатов. Позднее семья переехала в Москву, где Мария училась в средней школе №1234. Трудовая деятельность В начале своей карьеры Мария участвовала в театральных постановках и работала как журналист и телеведущая на различных телеканалах. Она также была советником министра обороны Российской Федерации с 2012 по 2023 год. Семья и личная жизнь С 2008 года Мария Китаева была замужем за автомобильным экспертом Алексеем Тузовым. У них трое детей. В 2020 году появились утверждения о том, что она замужем за заместителем министра обороны России Юрием Садовенко. В 2023 году в открытых источниках появилась информация о возможном браке с Тимуром Ивановым. Награды Мария Китаева награждена правительственными наградами. Такими как благодарность правительства РФ, а также ведомственными наградами, включая медаль «За трудовую доблесть» и медаль «За возвращение Крыма». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналисты обнаружили схему с переоформлением автомобилей, принадлежащих Марии Китаевой, которая по данным некоторых СМИ является сожительницей экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Согласно информации, она перерегистрировала транспортные средства на другие лица. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая известна об этой персоне. Согласно информации из открытых баз данных, Мария Китаева сменила владельцев своих автомобилей — Mercedes и MINI Cooper. Cooper S, принадлежавший Китаевой более 20 лет, был продан и теперь принадлежит другому человеку, как сообщил корреспондент РИА Новости. Стоимость этого автомобиля оценивается примерно в 500 тысяч рублей. Также был обнаружен Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, принадлежавший также Китаевой, который был выставлен на продажу за 7 842 600 рублей. Новый владелец этого автомобиля появился с 14 мая 2024 года. Тимура Иванова задержали по подозрению во взятке на сумму 1,185 миллиарда рублей. Иванов отрицает свою вину, и в настоящее время рассматривается его жалоба на арест. Также стало известно, что в день его задержания была выставлена на аукцион квартира в центре Москвы, зарегистрированная на имя его экс-супруги. Было также обнаружено, что Иванов и его бывшая супруга ранее приобрели обширное имущество. Мария Китаева родилась 14 октября 1983 года в Бельгии в семье дипломатов. Позднее семья переехала в Москву, где Мария училась в средней школе №1234. В начале своей карьеры Мария участвовала в театральных постановках и работала как журналист и телеведущая на различных телеканалах. Она также была советником министра обороны Российской Федерации с 2012 по 2023 год. С 2008 года Мария Китаева была замужем за автомобильным экспертом Алексеем Тузовым. У них трое детей. В 2020 году появились утверждения о том, что она замужем за заместителем министра обороны России Юрием Садовенко. В 2023 году в открытых источниках появилась информация о возможном браке с Тимуром Ивановым. Мария Китаева награждена правительственными наградами. Такими как благодарность правительства РФ, а также ведомственными наградами, включая медаль «За трудовую доблесть» и медаль «За возвращение Крыма».