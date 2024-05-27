«Ресурс» меняет пекинскую утку на мясо бройлера

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Птицефабрика "Рефтинская". Свердловская область, Рефтинский, конвейер, птицефабрика, мясо птицы, мясо курицы, пищевая промышленность, курица, куриная тушка
Производство куриного мяса более выгодно, чем производство мяса утки Фото:

Крупнейший производитель мяса бройлера группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» намерена перепрофилировать под выпуск куриного мяса площадку обанкротившегося ОАО «Племрепродуктор «Зеленчукский» в Карачаево-Черкессии, где разводили уток пекинской породы. Об этом сообщают источники на рынке.

«Крупный производитель мяса бройлера ГАП „Ресурс“ получила в рамках мирового соглашения контроль над обанкротившимся ОАО „Племрепродуктор ‚Зеленчукский‘“, разводившим в Карачаево-Черкесии уток пекинской породы. Эту площадку компания намерена перепрофилировать под выпуск курятины», — пишет издание «Коммерсант».

Производство куриного мяса более выгодно, чем производство мяса утки. Потребление последнего в России остается минимальным, говорится в материале.

ГАП «Ресурс» получила актив в рамках мирового соглашения о банкротстве. Но сначала им придется уладить спор с кредитором предприятия — «Ависаром». Компания недовольна условиями мирового соглашения.

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Крупнейший производитель мяса бройлера группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» намерена перепрофилировать под выпуск куриного мяса площадку обанкротившегося ОАО «Племрепродуктор «Зеленчукский» в Карачаево-Черкессии, где разводили уток пекинской породы. Об этом сообщают источники на рынке. «Крупный производитель мяса бройлера ГАП „Ресурс“ получила в рамках мирового соглашения контроль над обанкротившимся ОАО „Племрепродуктор ‚Зеленчукский‘“, разводившим в Карачаево-Черкесии уток пекинской породы. Эту площадку компания намерена перепрофилировать под выпуск курятины», — пишет издание «Коммерсант». Производство куриного мяса более выгодно, чем производство мяса утки. Потребление последнего в России остается минимальным, говорится в материале. ГАП «Ресурс» получила актив в рамках мирового соглашения о банкротстве. Но сначала им придется уладить спор с кредитором предприятия — «Ависаром». Компания недовольна условиями мирового соглашения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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