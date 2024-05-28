Обвиняемого в мошенничестве на 8 млрд рублей отправили в СИЗО за поход в ресторан

«Коммерсант»: обвиняемому Бабаяну заменили домашний арест на СИЗО
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Суд постановил вернуть в СИЗО бизнесмена Романа Бабояна Фото:

Обвиняемого в мошенничестве на 8 млрд рублей бизнесмена Романа Бабояна отправили в СИЗО за поход в ресторан во время нахождения под домашним арестом. В суде он пытался оправдаться, но видеодоказательства оказались против него.

«Суд постановил вернуть в СИЗО Бабояна. Инспектора ФСИН уличили поднадзорного в посещении ресторана „Матрешка“. Также находясь под домашним арестом предприниматель проводил вечеринки у себя дома по случаю дня рождения жены. В суде он пытался оправдаться, но видеодоказательства были против него», — сообщает «Коммерсант».

Первоначально бизнесмен был взят под стражу, но потом его перевели под домашний арест. Под домашним арестом он пробыл около полутора лет.

Как предполагает следствие, Бабоян в 2017 году занял у знакомого деньги, а потом допечатал на другом листе текст о займе еще на 150 миллионов рублей. Займ предполагал 5% неустойки за каждый день просрочки. Спустя два года Бабоян пришел в полицию и написал заявление на бывшего партнера о хищении денег. Бабоян попытался взыскать с него неустойку в восемь миллиардов рублей.

Бабоян также представлялся старшим братом Каринэ Хабировой, жены главы республики Башкортостан Радия Хабирова. Сейчас проверяется его причастность еще к ряду афер с недвижимостью и криптовалютой.

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Обвиняемого в мошенничестве на 8 млрд рублей бизнесмена Романа Бабояна отправили в СИЗО за поход в ресторан во время нахождения под домашним арестом. В суде он пытался оправдаться, но видеодоказательства оказались против него. «Суд постановил вернуть в СИЗО Бабояна. Инспектора ФСИН уличили поднадзорного в посещении ресторана „Матрешка“. Также находясь под домашним арестом предприниматель проводил вечеринки у себя дома по случаю дня рождения жены. В суде он пытался оправдаться, но видеодоказательства были против него», — сообщает «Коммерсант». Первоначально бизнесмен был взят под стражу, но потом его перевели под домашний арест. Под домашним арестом он пробыл около полутора лет. Как предполагает следствие, Бабоян в 2017 году занял у знакомого деньги, а потом допечатал на другом листе текст о займе еще на 150 миллионов рублей. Займ предполагал 5% неустойки за каждый день просрочки. Спустя два года Бабоян пришел в полицию и написал заявление на бывшего партнера о хищении денег. Бабоян попытался взыскать с него неустойку в восемь миллиардов рублей. Бабоян также представлялся старшим братом Каринэ Хабировой, жены главы республики Башкортостан Радия Хабирова. Сейчас проверяется его причастность еще к ряду афер с недвижимостью и криптовалютой.
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