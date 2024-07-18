«Известия»: для использования глушилок в РФ потребуется разрешение Минобороны

Граждане России, заинтересованные в использовании устройств для подавления сигналов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), столкнутся с необходимостью получения специального разрешения у Минобороны. Такие меры предусмотрены в проекте решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
«Для приобретения техники, способной блокировать сигналы БПЛА, потребуется разрешение от Министерства обороны России, а также выделение частот для их работы от государства. Предполагается, что это разрешение надо будет прикладывать к заявке на получение частот для „глушилки“ в ГКРЧ», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ.
В проекте решения ГКРЧ уточняется, что речь идет о радиоблокираторах, работающих в диапазонах 1164–1300 МГц и 1559–1610 МГц, с мощностью, обеспечивающей подавление сигналов на значительных расстояниях. Заседание комиссии, на котором будет рассмотрен данный проект, запланировано на конец июля.
Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил упростить законодательное регулирование использования коммерческих беспилотных летательных аппаратов. Он добавил, что экономика страны нуждается в этих средствах доставки грузов и мониторинга.
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