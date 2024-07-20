Правительство РФ одобрило создание объединенного рынка энергии с Белоруссией

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Общий рынок электроэнергии поможет интегрировать экономики двух стран
Общий рынок электроэнергии поможет интегрировать экономики двух стран Фото:

Правительство России одобрило проект договора о создании объединенного рынка электроэнергии с Белоруссией. Документ был предварительно согласован с МИД и другими органами исполнительной власти, а также проработан с белорусской стороной.

«Одобрить представленный Министерством энергетики [РФ] и согласованный с МИД РФ <...> проект договора... о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства», — указано в постановлении, содержание которого приводит РИА Новости. Теперь предложение о подписании договора будет представлено президенту России Владимиру Путину.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил о подготовке договора между Белоруссией и Россией, касающегося создания объединенного рынка электроэнергии. Рынок электроэнергии создаст дополнительные возможности для укрепления связей между энергосистемами двух стран, передает «Национальная служба новостей».

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Правительство России одобрило проект договора о создании объединенного рынка электроэнергии с Белоруссией. Документ был предварительно согласован с МИД и другими органами исполнительной власти, а также проработан с белорусской стороной. «Одобрить представленный Министерством энергетики [РФ] и согласованный с МИД РФ <...> проект договора... о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства», — указано в постановлении, содержание которого приводит РИА Новости. Теперь предложение о подписании договора будет представлено президенту России Владимиру Путину. Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил о подготовке договора между Белоруссией и Россией, касающегося создания объединенного рынка электроэнергии. Рынок электроэнергии создаст дополнительные возможности для укрепления связей между энергосистемами двух стран, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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