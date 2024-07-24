След ВСУ в подрыве Land Cruiser, слияние Wildberries, мирные переговоры: о чем рассказал Песков

Песков: слова Кулебы о готовности к переговорам идут в унисон с позицией РФ

24 июля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил о незаконности заморозки российских активов ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложение Евросоюза о заморозке российских активов незаконны и противоречат международному праву. Вопрос слияния Wildberries с компанией Russ не входит в зону ответственности Кремля. Все главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 24 июля — в материале URA.RU. Рост стоимости авиаперелетов в России В России за последний год, по данным Росстата, стоимость авиаперелетов в салонах эконом-класса за первое полугодие выросла примерно на 30%, несмотря на инфляцию в 8,5%. Песков отметил, что в Кремле осведомлены о данной ситуации. Она вызывает беспокойство, особенно в разгар отпусков, когда авиаперелеты становятся недоступны для многих семей. Вопрос контроля за ценообразованием и доступностью авиа перелетов находится на повестке дня правительства. Переговоры Украины с Россией Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с китайским коллегой заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой. В ответ на это глава МИД КНР Ван И отметил, что «условия и возможности для этого еще не созрели». Песков выразил надежду, что такой шаг может ускорить движение к мирным переговорам, хотя в текущей ситуации предпосылки для этого остаются неопределенными. Пресс-секретарь уточнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и всегда готова к ним. Заморозка российских активов в Евросоюзе Евросоюз предложил два варианта заморозки российских активов: бессрочную заморозку или продление санкций с периодичностью раз в полтора, два или три года. Песков ответил, что в Кремле считают такие меры незаконными и противоречащими международному праву. Он подчеркнул, что Россия продолжит бороться за возвращение своих активов всеми доступными юридическими средствами, хотя признает, что это будет сложный и длительный процесс. Вмешательство Рамзана Кадырова в ситуацию с Wildberries В Кремле ознакомлены с заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова о Wildberries. Песков отметил, что вопрос слияния компании с Russ не входит в зону ответственности Кремля. А президент РФ Владимир Путин не может повлиять на семейные отношения и передел Wildberries. Запрет пропаганды семейного одиночества и разводов Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец ранее направила в Госдуму предложение запретить пропаганду семейного одиночества и разводов. В Кремле считают, что подобные тенденции действительно существуют и вызывают беспокойство. Правительство предпринимает всевозможные меры для поддержки традиционных семейных ценностей. Песков признал, что работы в этом направлении предстоит еще много. В Москвы подорвали Land Cruiser участника СВО Дмитрий Песков призвал дать время следственной группе, комментируя инцидент с подрывом автомобиля на севере Москвы. По словам пресс-секретаря президента России, оценки случившегося пока рано давать, так как идет активное следствие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предложение Евросоюза о заморозке российских активов незаконны и противоречат международному праву. Вопрос слияния Wildberries с компанией Russ не входит в зону ответственности Кремля. Все главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 24 июля — в материале URA.RU. В России за последний год, по данным Росстата, стоимость авиаперелетов в салонах эконом-класса за первое полугодие выросла примерно на 30%, несмотря на инфляцию в 8,5%. Песков отметил, что в Кремле осведомлены о данной ситуации. Она вызывает беспокойство, особенно в разгар отпусков, когда авиаперелеты становятся недоступны для многих семей. Вопрос контроля за ценообразованием и доступностью авиа перелетов находится на повестке дня правительства. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с китайским коллегой заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой. В ответ на это глава МИД КНР Ван И отметил, что «условия и возможности для этого еще не созрели». Песков выразил надежду, что такой шаг может ускорить движение к мирным переговорам, хотя в текущей ситуации предпосылки для этого остаются неопределенными. Пресс-секретарь уточнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и всегда готова к ним. Евросоюз предложил два варианта заморозки российских активов: бессрочную заморозку или продление санкций с периодичностью раз в полтора, два или три года. Песков ответил, что в Кремле считают такие меры незаконными и противоречащими международному праву. Он подчеркнул, что Россия продолжит бороться за возвращение своих активов всеми доступными юридическими средствами, хотя признает, что это будет сложный и длительный процесс. В Кремле ознакомлены с заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова о Wildberries. Песков отметил, что вопрос слияния компании с Russ не входит в зону ответственности Кремля. А президент РФ Владимир Путин не может повлиять на семейные отношения и передел Wildberries. Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец ранее направила в Госдуму предложение запретить пропаганду семейного одиночества и разводов. В Кремле считают, что подобные тенденции действительно существуют и вызывают беспокойство. Правительство предпринимает всевозможные меры для поддержки традиционных семейных ценностей. Песков признал, что работы в этом направлении предстоит еще много. Дмитрий Песков призвал дать время следственной группе, комментируя инцидент с подрывом автомобиля на севере Москвы. По словам пресс-секретаря президента России, оценки случившегося пока рано давать, так как идет активное следствие.