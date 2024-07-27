Орбан объяснил, почему ЕС не реагирует на взрыв «Северных потоков»

Премьер Орбан: молчание стран ЕС по «Северным потокам» — акт капитуляции

27 июля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Венгрии назвал причину, почему страны ЕС никак не реагируют на взрыв «Северных потоков» Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Benko Vivien Cher новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился отсутствием реакции на взрыв «Северных поток» со стороны стран Евросоюза. По его мнению, молчание и нежелание расследовать это дело говорит об акте капитуляции с их стороны. Об этом глава венгерского правительства сообщил во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад. «То, что мы слова не говорим о взрыве „Северных потоков“, что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США, против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически… — это не что иное, как акт капитуляции», — сказал премьер-министр в эфире телеканала М1. Он отметил, что европейская политика «рухнула», потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США. Взрыв газопроводов произошел 26 сентября 2022 года. Ранее стало известно, что подрыв «Северных потоков» планировался еще в 2014 году до вступления Крыма в состав России и начала СВО на Украине. Отмечается, что Швеция и Дания в феврале 2024 года прекратили расследование, однако Германия продолжает выяснять обстоятельства происшествий, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился отсутствием реакции на взрыв «Северных поток» со стороны стран Евросоюза. По его мнению, молчание и нежелание расследовать это дело говорит об акте капитуляции с их стороны. Об этом глава венгерского правительства сообщил во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад. «То, что мы слова не говорим о взрыве „Северных потоков“, что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США, против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически… — это не что иное, как акт капитуляции», — сказал премьер-министр в эфире телеканала М1. Он отметил, что европейская политика «рухнула», потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США. Взрыв газопроводов произошел 26 сентября 2022 года. Ранее стало известно, что подрыв «Северных потоков» планировался еще в 2014 году до вступления Крыма в состав России и начала СВО на Украине. Отмечается, что Швеция и Дания в феврале 2024 года прекратили расследование, однако Германия продолжает выяснять обстоятельства происшествий, передает «Царьград».