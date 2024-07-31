Вторую серию спецпроекта RT и «Роскосмоса» об МКС покажут 31 июля

31 июля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Зрители смогут посмотреть вторую серию «Starbound. Путь к звездам» 31 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вторая серия международного спецпроекта «Starbound. Путь к звездам», созданного совместно телеканалом RT и корпорацией «Роскосмос», выйдет 31 июля в 16:00 (по мск). Трансляцию можно будет посмотреть в эфире агентства в соцсети «ВКонтакте». «Эксклюзивную трансляцию можно будет посмотреть в нашем сообществе в VK», — следует из сообщения RT. Отмечается, что зрители смогут узнать о пути России к звездам и увидеть, как на прямую связь выйдет командир космического экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко. В проекте принимают участие страны БРИКС. Жители России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в рамках проекта смогут задать интересующие вопросы космонавтам на борту МКС. За самый лучший вопрос авторам обещают билет на космодром, откуда можно увидеть запуск ракеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторая серия международного спецпроекта «Starbound. Путь к звездам», созданного совместно телеканалом RT и корпорацией «Роскосмос», выйдет 31 июля в 16:00 (по мск). Трансляцию можно будет посмотреть в эфире агентства в соцсети «ВКонтакте». «Эксклюзивную трансляцию можно будет посмотреть в нашем сообществе в VK», — следует из сообщения RT. Отмечается, что зрители смогут узнать о пути России к звездам и увидеть, как на прямую связь выйдет командир космического экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко. В проекте принимают участие страны БРИКС. Жители России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в рамках проекта смогут задать интересующие вопросы космонавтам на борту МКС. За самый лучший вопрос авторам обещают билет на космодром, откуда можно увидеть запуск ракеты.