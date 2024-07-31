Вторую серию спецпроекта RT и «Роскосмоса» об МКС покажут 31 июля

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, роскосмос
Зрители смогут посмотреть вторую серию «Starbound. Путь к звездам» 31 июля Фото:

Вторая серия международного спецпроекта «Starbound. Путь к звездам», созданного совместно телеканалом RT и корпорацией «Роскосмос», выйдет 31 июля в 16:00 (по мск). Трансляцию можно будет посмотреть в эфире агентства в соцсети «ВКонтакте».

«Эксклюзивную трансляцию можно будет посмотреть в нашем сообществе в VK», — следует из сообщения RT. Отмечается, что зрители смогут узнать о пути России к звездам и увидеть, как на прямую связь выйдет командир космического экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко.

В проекте принимают участие страны БРИКС. Жители России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в рамках проекта смогут задать интересующие вопросы космонавтам на борту МКС. За самый лучший вопрос авторам обещают билет на космодром, откуда можно увидеть запуск ракеты.

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Вторая серия международного спецпроекта «Starbound. Путь к звездам», созданного совместно телеканалом RT и корпорацией «Роскосмос», выйдет 31 июля в 16:00 (по мск). Трансляцию можно будет посмотреть в эфире агентства в соцсети «ВКонтакте». «Эксклюзивную трансляцию можно будет посмотреть в нашем сообществе в VK», — следует из сообщения RT. Отмечается, что зрители смогут узнать о пути России к звездам и увидеть, как на прямую связь выйдет командир космического экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко. В проекте принимают участие страны БРИКС. Жители России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в рамках проекта смогут задать интересующие вопросы космонавтам на борту МКС. За самый лучший вопрос авторам обещают билет на космодром, откуда можно увидеть запуск ракеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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