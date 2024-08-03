КП: Алла Пугачева перенесла операцию

03 августа 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

Певица сделала блефаропластику век и одну круговую подтяжку Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Певица Алла Пугачева перенесла операцию перед переездом в Юрмалу. Об этом сообщила пластический хирург Мадина Байрамукова. «Мы были правы, когда предполагали, что где-то полгода назад она сделала пластику. И она прикрывает рубцы наверняка. В ее возрасте уже с таким количеством вмешательств не очень хорошо проходило заживление. Присутствуют видимые рубцы на лице», — рассказала Байрамукова «Комсомольской правде». По словам хирурга, помимо ринопластики она сделала еще и подтяжку лица. У певицы блефаропластика век и одна круговая подтяжка. Ранее «Ридус» сообщал, что Пугачева с мужем и детьми переехала в Латвию с Кипра из-за жаркой погоды в летний период. Певица сняла особняк в Юрмале за семь миллионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алла Пугачева перенесла операцию перед переездом в Юрмалу. Об этом сообщила пластический хирург Мадина Байрамукова. «Мы были правы, когда предполагали, что где-то полгода назад она сделала пластику. И она прикрывает рубцы наверняка. В ее возрасте уже с таким количеством вмешательств не очень хорошо проходило заживление. Присутствуют видимые рубцы на лице», — рассказала Байрамукова «Комсомольской правде». По словам хирурга, помимо ринопластики она сделала еще и подтяжку лица. У певицы блефаропластика век и одна круговая подтяжка. Ранее «Ридус» сообщал, что Пугачева с мужем и детьми переехала в Латвию с Кипра из-за жаркой погоды в летний период. Певица сняла особняк в Юрмале за семь миллионов.