Певица Алла Пугачева перенесла операцию перед переездом в Юрмалу. Об этом сообщила пластический хирург Мадина Байрамукова.
«Мы были правы, когда предполагали, что где-то полгода назад она сделала пластику. И она прикрывает рубцы наверняка. В ее возрасте уже с таким количеством вмешательств не очень хорошо проходило заживление. Присутствуют видимые рубцы на лице», — рассказала Байрамукова «Комсомольской правде».
По словам хирурга, помимо ринопластики она сделала еще и подтяжку лица. У певицы блефаропластика век и одна круговая подтяжка.
Ранее «Ридус» сообщал, что Пугачева с мужем и детьми переехала в Латвию с Кипра из-за жаркой погоды в летний период. Певица сняла особняк в Юрмале за семь миллионов.
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