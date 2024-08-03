КП: Алла Пугачева перенесла операцию

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Певица сделала блефаропластику век и одну круговую подтяжку Фото:

Певица Алла Пугачева перенесла операцию перед переездом в Юрмалу. Об этом сообщила пластический хирург Мадина Байрамукова.

«Мы были правы, когда предполагали, что где-то полгода назад она сделала пластику. И она прикрывает рубцы наверняка. В ее возрасте уже с таким количеством вмешательств не очень хорошо проходило заживление. Присутствуют видимые рубцы на лице», — рассказала Байрамукова «Комсомольской правде».

По словам хирурга, помимо ринопластики она сделала еще и подтяжку лица. У певицы блефаропластика век и одна круговая подтяжка.

Ранее «Ридус» сообщал, что Пугачева с мужем и детьми переехала в Латвию с Кипра из-за жаркой погоды в летний период. Певица сняла особняк в Юрмале за семь миллионов.

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Певица Алла Пугачева перенесла операцию перед переездом в Юрмалу. Об этом сообщила пластический хирург Мадина Байрамукова. «Мы были правы, когда предполагали, что где-то полгода назад она сделала пластику. И она прикрывает рубцы наверняка. В ее возрасте уже с таким количеством вмешательств не очень хорошо проходило заживление. Присутствуют видимые рубцы на лице», — рассказала Байрамукова «Комсомольской правде». По словам хирурга, помимо ринопластики она сделала еще и подтяжку лица. У певицы блефаропластика век и одна круговая подтяжка. Ранее «Ридус» сообщал, что Пугачева с мужем и детьми переехала в Латвию с Кипра из-за жаркой погоды в летний период. Певица сняла особняк в Юрмале за семь миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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