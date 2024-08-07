На Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса

На Украине зарегистрирован первый летальный случай, связанный с новым штаммом коронавируса FLiRT. По информации, предоставленной Русланом Савчуком, генеральным директором областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, в Ивано-Франковской области скончалась 80-летняя женщина.
«Пациентка была госпитализирована в терапевтическое отделение, и спустя несколько дней произошла ее кончина. Лабораторные исследования подтвердили наличие в ее организме субварианта FLiRT, который принадлежит к классическому штамму Omicron», — сообщает украинское издание «Общественное».
При этом отмечается, что у умершей женщины были и другие серьезные заболевания, включая сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца. Эти болезни могли усугубить течение инфекции.
Ранее Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач Украины, информировал о выявлении случаев заражения штаммом FLiRT в стране, указав на обнаружение трех случаев на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.
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