На Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса

08 августа 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

От нового штамма коронавируса скончалась женщина Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Украине зарегистрирован первый летальный случай, связанный с новым штаммом коронавируса FLiRT. По информации, предоставленной Русланом Савчуком, генеральным директором областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, в Ивано-Франковской области скончалась 80-летняя женщина. «Пациентка была госпитализирована в терапевтическое отделение, и спустя несколько дней произошла ее кончина. Лабораторные исследования подтвердили наличие в ее организме субварианта FLiRT, который принадлежит к классическому штамму Omicron», — сообщает украинское издание «Общественное». При этом отмечается, что у умершей женщины были и другие серьезные заболевания, включая сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца. Эти болезни могли усугубить течение инфекции. Ранее Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач Украины, информировал о выявлении случаев заражения штаммом FLiRT в стране, указав на обнаружение трех случаев на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине зарегистрирован первый летальный случай, связанный с новым штаммом коронавируса FLiRT. По информации, предоставленной Русланом Савчуком, генеральным директором областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, в Ивано-Франковской области скончалась 80-летняя женщина. «Пациентка была госпитализирована в терапевтическое отделение, и спустя несколько дней произошла ее кончина. Лабораторные исследования подтвердили наличие в ее организме субварианта FLiRT, который принадлежит к классическому штамму Omicron», — сообщает украинское издание «Общественное». При этом отмечается, что у умершей женщины были и другие серьезные заболевания, включая сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца. Эти болезни могли усугубить течение инфекции. Ранее Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач Украины, информировал о выявлении случаев заражения штаммом FLiRT в стране, указав на обнаружение трех случаев на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.