07 августа 2024

На Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
От нового штамма коронавируса скончалась женщина Фото:

На Украине зарегистрирован первый летальный случай, связанный с новым штаммом коронавируса FLiRT. По информации, предоставленной Русланом Савчуком, генеральным директором областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, в Ивано-Франковской области скончалась 80-летняя женщина.

«Пациентка была госпитализирована в терапевтическое отделение, и спустя несколько дней произошла ее кончина. Лабораторные исследования подтвердили наличие в ее организме субварианта FLiRT, который принадлежит к классическому штамму Omicron», — сообщает украинское издание «Общественное».

При этом отмечается, что у умершей женщины были и другие серьезные заболевания, включая сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца. Эти болезни могли усугубить течение инфекции.

Ранее Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач Украины, информировал о выявлении случаев заражения штаммом FLiRT в стране, указав на обнаружение трех случаев на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

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На Украине зарегистрирован первый летальный случай, связанный с новым штаммом коронавируса FLiRT. По информации, предоставленной Русланом Савчуком, генеральным директором областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, в Ивано-Франковской области скончалась 80-летняя женщина. «Пациентка была госпитализирована в терапевтическое отделение, и спустя несколько дней произошла ее кончина. Лабораторные исследования подтвердили наличие в ее организме субварианта FLiRT, который принадлежит к классическому штамму Omicron», — сообщает украинское издание «Общественное». При этом отмечается, что у умершей женщины были и другие серьезные заболевания, включая сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца. Эти болезни могли усугубить течение инфекции. Ранее Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач Украины, информировал о выявлении случаев заражения штаммом FLiRT в стране, указав на обнаружение трех случаев на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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