В Китае преступники выкрали более 4 тысяч трупов для зубных протезов

09 августа 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

В Китае преступники украли из крематориев более 4 тысяч трупов для изготовления зубных протезов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Китае полиция раскрыла масштабную преступную сеть, которая занималась похищением трупов из крематориев для изготовления зубных протезов. Она украла более четырех тысяч трупов. «В Китае раскрыли преступную сеть, которая похитила из крематориев более четырех тысяч трупов», — пишет South China Morning Post. Кости использовались для изготовления зубных трансплантатов, эта деятельность приносила преступникам миллионные доходы. В ходе расследования было изъято 18 тонн костей и более 34 тысяч полуфабрикатов и готовых изделий. Сотрудники крематориев, как выяснилось, расчленяли тела для удобства транспортировки и последующей обработки. Генеральный директор компании Shanxi Aorui Biomaterials по фамилии Су дал признательные показания в причастности к похищению более 4 тысяч человеческих тел из крематориев различных провинций Китая, включая Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань и город Чунцин. В числе поставщиков человеческих останков также упоминается Центр изучения печени при больнице Университета Циндао. В связи с этим делом арестовано 75 подозреваемых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Китае полиция раскрыла масштабную преступную сеть, которая занималась похищением трупов из крематориев для изготовления зубных протезов. Она украла более четырех тысяч трупов. «В Китае раскрыли преступную сеть, которая похитила из крематориев более четырех тысяч трупов», — пишет South China Morning Post. Кости использовались для изготовления зубных трансплантатов, эта деятельность приносила преступникам миллионные доходы. В ходе расследования было изъято 18 тонн костей и более 34 тысяч полуфабрикатов и готовых изделий. Сотрудники крематориев, как выяснилось, расчленяли тела для удобства транспортировки и последующей обработки. Генеральный директор компании Shanxi Aorui Biomaterials по фамилии Су дал признательные показания в причастности к похищению более 4 тысяч человеческих тел из крематориев различных провинций Китая, включая Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань и город Чунцин. В числе поставщиков человеческих останков также упоминается Центр изучения печени при больнице Университета Циндао. В связи с этим делом арестовано 75 подозреваемых.