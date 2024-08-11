«Слышала вся Одесса»: ВС РФ нанесли мощный удар по военной части ВСУ

Подпольщик Лебедев сообщил о ликвидации склада с боекомплектами под Одессой
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Склад с боекомплектами уничтожен под Одессой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли мощный удар по военной части ВСУ под Одессой. Уничтожены в том числе склады с боекомплектами. Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

«Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находилась военная часть», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводят РИА Новости. Он уточнил, что в этой части также находился склад с боекомплектами.

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ВС РФ нанесли мощный удар по военной части ВСУ под Одессой. Уничтожены в том числе склады с боекомплектами. Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев. «Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находилась военная часть», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводят РИА Новости. Он уточнил, что в этой части также находился склад с боекомплектами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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