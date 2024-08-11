«Слышала вся Одесса»: ВС РФ нанесли мощный удар по военной части ВСУ

Склад с боекомплектами уничтожен под Одессой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ нанесли мощный удар по военной части ВСУ под Одессой. Уничтожены в том числе склады с боекомплектами. Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.
«Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находилась военная часть», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводят РИА Новости. Он уточнил, что в этой части также находился склад с боекомплектами.
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