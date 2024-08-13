«Инвест палата» завершила первый этап обмена замороженными активами РФ

13 августа 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

«Инвестиционная палата» занимается обменом расчетов по замороженным российским активам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская «Инвестиционная палата» завершила первый этап обмена замороженными активами РФ. Компания занимается брокерским обслуживанием частных клиентов на Мосбирже и осуществляет доверительное управление ценными бумагами. «Инвестиционная палата» завершила первый этап расчетов по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ: нерезидентам удалось продать около четверти бумаг, предъявленных к выкупу, на 8,1 миллиарда рублей, более 708 тысяч физических лиц частично реализовали ценные бумаги», — отмечается в сообщении организатора торгов в рамках обмена замороженными активами. Также сообщается, что несмотря на санкционное давление были выкуплены ценные бумаги на сумму в 8,1 миллиарда рублей. Компания «Инвест группа» в мае завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов — они подали более 1 миллиона заявок. В августе были собраны соответствующие заявки от нерезидентов. На протяжении нескольких месяцев страны Запада вели разговоре о том, чтобы оказывать помощь Украине за счет замороженных активов РФ. Долгое время они не могли определиться, каким образом это можно осуществить. В июне этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов переведены на нужды Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская «Инвестиционная палата» завершила первый этап обмена замороженными активами РФ. Компания занимается брокерским обслуживанием частных клиентов на Мосбирже и осуществляет доверительное управление ценными бумагами. «Инвестиционная палата» завершила первый этап расчетов по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ: нерезидентам удалось продать около четверти бумаг, предъявленных к выкупу, на 8,1 миллиарда рублей, более 708 тысяч физических лиц частично реализовали ценные бумаги», — отмечается в сообщении организатора торгов в рамках обмена замороженными активами. Также сообщается, что несмотря на санкционное давление были выкуплены ценные бумаги на сумму в 8,1 миллиарда рублей. Компания «Инвест группа» в мае завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов — они подали более 1 миллиона заявок. В августе были собраны соответствующие заявки от нерезидентов. На протяжении нескольких месяцев страны Запада вели разговоре о том, чтобы оказывать помощь Украине за счет замороженных активов РФ. Долгое время они не могли определиться, каким образом это можно осуществить. В июне этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов переведены на нужды Киеву.