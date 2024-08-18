Днем 18 августа на Пермском тракте образовалась шестикилометровая пробка — движение затруднено из-за большого потока машин и дорожных работ. Также затор возник с 330 по 325 километр трассы в сторону Перми. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 с км 319 по км 325 затруднено движение в направлении города Екатеринбург в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Планируйте свой маршрут заранее!» — говорится в telegram-канале трассы. На опубликованном в чате «ДПС_Ревда» видео заметна длинная пробка.
Затор в сторону Перми дорожники предлагают объехать через село Новоалексеевское, город Первоуральск, поселок Билимбай и село Первомайское. Для этого нужно съехать на 331 километре и вернуться на дорогу на 289 километре.
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