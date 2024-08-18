Пермский тракт встал в шестикилометровую пробку. Видео

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Движение затруднено в обе стороны трассы
Движение затруднено в обе стороны трассы Фото:

Днем 18 августа на Пермском тракте образовалась шестикилометровая пробка — движение затруднено из-за большого потока машин и дорожных работ. Также затор возник с 330 по 325 километр трассы в сторону Перми. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 с км 319 по км 325 затруднено движение в направлении города Екатеринбург в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Планируйте свой маршрут заранее!» — говорится в telegram-канале трассы. На опубликованном в чате «ДПС_Ревда» видео заметна длинная пробка.

Затор в сторону Перми дорожники предлагают объехать через село Новоалексеевское, город Первоуральск, поселок Билимбай и село Первомайское. Для этого нужно съехать на 331 километре и вернуться на дорогу на 289 километре.

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Днем 18 августа на Пермском тракте образовалась шестикилометровая пробка — движение затруднено из-за большого потока машин и дорожных работ. Также затор возник с 330 по 325 километр трассы в сторону Перми. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с км 319 по км 325 затруднено движение в направлении города Екатеринбург в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Планируйте свой маршрут заранее!» — говорится в telegram-канале трассы. На опубликованном в чате «ДПС_Ревда» видео заметна длинная пробка. Затор в сторону Перми дорожники предлагают объехать через село Новоалексеевское, город Первоуральск, поселок Билимбай и село Первомайское. Для этого нужно съехать на 331 километре и вернуться на дорогу на 289 километре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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