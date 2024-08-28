Пугачеву обвинили в плагиате

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Олег Лихачев просит у Аллы Пугачевой компенсацию за использование авторских прав Фото:

Российский шоумен Олег Лихачев обвинил эстрадную певицу Аллу Пугачеву в плагиате. По его словам, мелодия в песне Примадонны «Нас бьют, мы летаем» схожа с мелодией в композиции Лихачева «Орден Мужества посмертно», которая вышла на полгода раньше хита примадонны.

«Послушал песню „Нас бьют, мы летаем“ и свою „Орден Мужества посмертно“. И правда, до боли близкая мелодия в припеве. Проверил по датам выпуска. Выяснилось, что моя песня была опубликована в октябре 2013 года, а песня „Нас бьют, мы летаем“ в мае 2014-го», — сказал Лихачев в разговоре с MK.

По его словам, у каждого автора своя неповторимая интонация, поэтому интонационно-мелодическая схожесть двух песен не может быть просто совпадением. Лихачев добавил, что не хочет доводить дело до суда, и попросил у Пугачевой компенсацию за использование авторских прав.

Эстрадную певицу Аллу Пугачеву уже обвиняли в плагиате. Так, в начале 2018 года поэт Александр Вулых заявил, что мелодия в песне «Я летала» похожа «как две капли воды» на его композицию «Придуманная любовь», соавтором которой является Игорь Саруханов. Кроме того, еще в 1994 году многие считали, что Примадонна позаимствовала мотив песни «Бессоница» у ливерпульского ансамбля The Beatles, из их песни Eleanor Rigby 1966 года.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал певице Алле Пугачевой не возвращаться в Россию. При этом он добавил, что за свои прошлые заслуги Примадонна, возможно, и заслуживает снисхождения, а у российского народа милосердное сердце, которое сможет простить, пишет RT.

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Российский шоумен Олег Лихачев обвинил эстрадную певицу Аллу Пугачеву в плагиате. По его словам, мелодия в песне Примадонны «Нас бьют, мы летаем» схожа с мелодией в композиции Лихачева «Орден Мужества посмертно», которая вышла на полгода раньше хита примадонны. «Послушал песню „Нас бьют, мы летаем“ и свою „Орден Мужества посмертно“. И правда, до боли близкая мелодия в припеве. Проверил по датам выпуска. Выяснилось, что моя песня была опубликована в октябре 2013 года, а песня „Нас бьют, мы летаем“ в мае 2014-го», — сказал Лихачев в разговоре с MK. По его словам, у каждого автора своя неповторимая интонация, поэтому интонационно-мелодическая схожесть двух песен не может быть просто совпадением. Лихачев добавил, что не хочет доводить дело до суда, и попросил у Пугачевой компенсацию за использование авторских прав. Эстрадную певицу Аллу Пугачеву уже обвиняли в плагиате. Так, в начале 2018 года поэт Александр Вулых заявил, что мелодия в песне «Я летала» похожа «как две капли воды» на его композицию «Придуманная любовь», соавтором которой является Игорь Саруханов. Кроме того, еще в 1994 году многие считали, что Примадонна позаимствовала мотив песни «Бессоница» у ливерпульского ансамбля The Beatles, из их песни Eleanor Rigby 1966 года. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал певице Алле Пугачевой не возвращаться в Россию. При этом он добавил, что за свои прошлые заслуги Примадонна, возможно, и заслуживает снисхождения, а у российского народа милосердное сердце, которое сможет простить, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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