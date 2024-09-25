Зеленской сообщил об уничтожении ТЭС и ГЭС на Украине: главное об СВО к 25 сентября

Зеленский заявил, что на Украине уничтожены практически все ТЭС и ГЭС

25 сентября 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает, что право вето ООН неспособно остановить конфликт между Россией и Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия уничтожила все тепловые электростанции и часть гидроэлектростанций на территории Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, РФ делала это целенаправленно для подрывов работы всей энергосистемы страны. Кроме того, он рассказал, что завершить конфликт способна только его «формула мира», которая учитывает потребности всех сторон. Главное о спецоперации на Украине к 25 сентября — в материале URA.RU. На Украине ликвидированы все ТЭС Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН признал, что на Украине уничтожены все ТЭС и большая часть ГЭС. По его словам, ликвидация этих объектов является частью стратегии по дестабилизации ситуации в стране. Он добавил, что удары по ТЭС и ГЭС представляют собой преднамеренные атаки, направленные на подрыв работы всей украинской энергосистемы. «Мирный план» — единственный выход из конфликта Также на выступлении на Генасамблее ООН Зеленский представил свой мирный план. Он считает, что этот план — наилучшая возможность для примирения и единственный выход из конфликта. Как заявил Зеленский, план учитывает потребности всех сторон и не имеет права вето, именно поэтому его «формула мира» эффективна. При этом украинский лидер добавил, что право вето ООН неспособно остановить конфликт. ВС РФ наступают на Угледар Российские силы окружили ВСУ в Угледаре. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в наступлении ВС РФ на город отмечается положительная динамика. Он также добавил, что в Кремле за ситуацией наблюдают. В результате наступления ВСУ начали отвод своих войск из Угледара. Численность отступающей украинской бригады составила две тысячи человек. Об этом сообщил Forbes. Отступление войск началось во время наступления ВС РФ и было направлено в сторону Богоявленки. Российские силы освободили три населенных пункта Военнослужащие ВС РФ взяли под контроль город Украинск в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Кроме того, по информации Минобороны страны, российские солдаты смогли освободить Острое и Григоровку. Эти населенные пункты также находятся на территории ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия уничтожила все тепловые электростанции и часть гидроэлектростанций на территории Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, РФ делала это целенаправленно для подрывов работы всей энергосистемы страны. Кроме того, он рассказал, что завершить конфликт способна только его «формула мира», которая учитывает потребности всех сторон. Главное о спецоперации на Украине к 25 сентября — в материале URA.RU. Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН признал, что на Украине уничтожены все ТЭС и большая часть ГЭС. По его словам, ликвидация этих объектов является частью стратегии по дестабилизации ситуации в стране. Он добавил, что удары по ТЭС и ГЭС представляют собой преднамеренные атаки, направленные на подрыв работы всей украинской энергосистемы. Также на выступлении на Генасамблее ООН Зеленский представил свой мирный план. Он считает, что этот план — наилучшая возможность для примирения и единственный выход из конфликта. Как заявил Зеленский, план учитывает потребности всех сторон и не имеет права вето, именно поэтому его «формула мира» эффективна. При этом украинский лидер добавил, что право вето ООН неспособно остановить конфликт. Российские силы окружили ВСУ в Угледаре. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в наступлении ВС РФ на город отмечается положительная динамика. Он также добавил, что в Кремле за ситуацией наблюдают. В результате наступления ВСУ начали отвод своих войск из Угледара. Численность отступающей украинской бригады составила две тысячи человек. Об этом сообщил Forbes. Отступление войск началось во время наступления ВС РФ и было направлено в сторону Богоявленки. Военнослужащие ВС РФ взяли под контроль город Украинск в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Кроме того, по информации Минобороны страны, российские солдаты смогли освободить Острое и Григоровку. Эти населенные пункты также находятся на территории ДНР.