В Госдуме объяснили, почему сбываются пророчества Жириновского

Депутат Госдумы Федоров: прогнозы Жириновского сбываются благодаря его опыту

06 октября 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы объяснил, почему сбываются пророчества Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предсказания экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского сбываются, так как в свое время политик, имевший огромный опыт, мог открыто о них заявлять, в то время как другие, понимая ситуацию, не делали этого. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, который много лет проработал в паре с Жириновским. Новость по теме Предсказания Жириновского: какие сбылись и в чем их секрет «Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать», — заявил Федоров. Его слова приводит ТАСС. Он также напомнил, что первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак уже предсказывал конфликт с Украиной еще 35 лет назад. По его словам, тогда это было очевидно для опытных людей, так как любое нарушение закона вело к конфликту. Федоров считает, что Жириновский мог открыто говорить об этом, в то время как другие, понимая ситуацию, не имели таких возможностей. Владимир Жириновский ушел из жизни два года назад. Он известен своими эксцентричными заявлениями, касающимися политической обстановки как внутри России, так и за ее пределами. При этом многие из них оказались пророческими и стали восприниматься общественностью как предсказания. Так, он предсказал спецоперацию на Украине и предзнаменовал удар Израиля по Ирану. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предсказания экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского сбываются, так как в свое время политик, имевший огромный опыт, мог открыто о них заявлять, в то время как другие, понимая ситуацию, не делали этого. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, который много лет проработал в паре с Жириновским. «Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать», — заявил Федоров. Его слова приводит ТАСС. Он также напомнил, что первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак уже предсказывал конфликт с Украиной еще 35 лет назад. По его словам, тогда это было очевидно для опытных людей, так как любое нарушение закона вело к конфликту. Федоров считает, что Жириновский мог открыто говорить об этом, в то время как другие, понимая ситуацию, не имели таких возможностей. Владимир Жириновский ушел из жизни два года назад. Он известен своими эксцентричными заявлениями, касающимися политической обстановки как внутри России, так и за ее пределами. При этом многие из них оказались пророческими и стали восприниматься общественностью как предсказания. Так, он предсказал спецоперацию на Украине и предзнаменовал удар Израиля по Ирану.