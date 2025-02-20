Якушев дал старт Всероссийскому спортивному марафону «Сила России»

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» дал старт Всероссийскому спортивному марафону «Сила России», который будет проходить до 3 сентября по всей стране. В этом году марафон посвящен защитникам Отечества, сообщили в пресс-службе ЕР.
«Традиционный партийный марафон „Сила России“ охватывает все регионы страны и помог многим ребятам приобщиться к спорту, познакомил с нашими чемпионами и известными спортсменами. Особенно ценно, что в Год Защитника Отечества к марафону активно присоединяются бойцы спецоперации... Наши защитники — достойный патриотический и спортивный пример для подрастающего поколения», — отметил Якушев. Его слова передает пресс-служба ЕР.
Председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко выразила мнение, что марафон «Сила России» предоставляет уникальную возможность каждому участнику ощутить себя частью единой команды, где каждый может найти поддержку и приобрести уверенность в себе. «Мы гордимся, что в этом году проект посвящен защитникам Отечества, чьи подвиги и спортивные достижения напоминают нам о силе духа, помогающей преодолевать любые испытания», — отметила Занко.
На стадионе «Труд» в подмосковной Балашихе уже прошли первые события спортивного марафона. Бронзовый призер Олимпийских игр 1988 года и заслуженный мастер спорта РФ Марина Жирова провела мастер-класс по легкой атлетике. А мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, трехкратный чемпион мира и депутат муниципального Совета депутатов Александр Евсюткин организовал разминку для участников. В рамках марафона прошли эстафеты и силовые испытания, а также был развернут 100-метровый триколор. Среди приглашенных гостей находились ветераны спецоперации, олимпийские чемпионы и мастера спорта.
Председатель Совета сторонников в Московской области Елена Андреева заявила о значимости спортивных занятий с олимпийскими чемпионами и известными атлетами для молодежи. «Важно вовлекать детей в спорт, особенно в наше время, когда они все больше времени проводят за компьютерами», — добавила она.
Кроме Московской области, спортивные события уже прошли в ЛНР, Волгоградской области и Республике Татарстан. Жители этих регионов активно участвовали в различных спортивных состязаниях, включая турниры по волейболу, соревнования по плаванию и эстафеты на выполнение норм ГТО.
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