Россиянам объяснили рост цен на газ

Основным фактором, обуславливающим нестабильность цен на рынке энергоресурсов, является применение энергетики в целях достижения политических интересов. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Одним из таких вызовов является беспрецедентная волатильность на энергорынке, основная причина которой — использование энергетики в политических целях», — заявил Сечин на форуме в Дохе. Он отметил, что обеспечение энергетической безопасности часто оказывается на втором плане. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что с 1 июля 2025 года в России оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая промышленные предприятия и население, будут увеличены на 10,3%. В 2026 году предусмотрено дальнейшее повышение на 4,3%. Такая мера призвана обеспечить стабильность поставок газа и способствовать подключению новых регионов к газоснабжению.
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