Болгария к 2028 году прекратит транзит газа из России в Венгрию и Словакию

Болгария намерена прекратить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) к концу 2027 года, что фактически приведет к остановке его транзита через территорию страны в Венгрию и Словакию с 2028 года. Об этом сообщил министр энергетики Болгарии Жечо Станков.
«Будучи членом ЕС, Болгария согласовывает свои действия с европейским законодательством и политикой, включая поэтапный отказ [от российских энергоресурсов] к концу 2027 года», — заявил Станков. Информацию передает издание Politico.
Он также уверен, что к 1 января 2028 года потребление российского газа на территории Европы будет полностью прекращено. По его словам, Венгрия и Словакия не столкнутся с угрозой энергетической безопасности, поскольку смогут обеспечить поставки газа по альтернативным маршрутам. Жечо Станков сообщил, что болгарская сторона ведет консультации с соседними государствами по вопросу организации совместных тендеров на заключение долгосрочных контрактов по импорту американского сжиженного природного газа через Болгарию. По его оценкам, такая схема может начать функционировать уже со следующего года.
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций. Среди них, в частности, предусматривается запрет на импорт российского СПГ в страны Евросоюза с января 2027 года, а также ограничения в сфере криптовалют и банковского сектора, передает «Царьград». В свою очередь, директор департамента европейского сотрудничества МИД России Владислав Масленников заявил, что новые инициативы ЕС свидетельствуют об исчерпании потенциала санкционной политики сообщества.
