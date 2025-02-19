В Польше вспыхнул скандал из-за ввоза с Украины подбитой техники с боеприпасами

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По Польше возили выставки подбитой техники с неизвлеченными боеприпасами
По Польше возили выставки подбитой техники с неизвлеченными боеприпасами Фото:

В Польше разгорелся скандал из-за выставок подбитой военной техники с Украины, которую возили по стране вместе с взрывоопасными боеприпасами внутри. Об этом сообщают польские СМИ.

«Обломки четырех российских военных машин возили по Польше и выставляли в центрах крупных городов. Сейчас оказывается, что они могли в любой момент взорваться. Никто не проверил, что внутри находятся гранаты и боеприпасы», — отмечает Польское телевидение. Отмечается, что этим делом занялась прокуратура.

«Это глупость, безответственность и точно скандал. Кто позволяет обвозить обломки непосредственно с линии фронта не проверив их?» — заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский. Он подчеркнул, что гранаты и боеприпасы составляли непосредственную угрозу для посетителей, в частности, для детей. 

Ранее власти Польши вывезли с территории боевых действий на Украине несколько боевых машин. Среди них — танк и самоходная артиллерийская установка.

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В Польше разгорелся скандал из-за выставок подбитой военной техники с Украины, которую возили по стране вместе с взрывоопасными боеприпасами внутри. Об этом сообщают польские СМИ. «Обломки четырех российских военных машин возили по Польше и выставляли в центрах крупных городов. Сейчас оказывается, что они могли в любой момент взорваться. Никто не проверил, что внутри находятся гранаты и боеприпасы», — отмечает Польское телевидение. Отмечается, что этим делом занялась прокуратура. «Это глупость, безответственность и точно скандал. Кто позволяет обвозить обломки непосредственно с линии фронта не проверив их?» — заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский. Он подчеркнул, что гранаты и боеприпасы составляли непосредственную угрозу для посетителей, в частности, для детей.  Ранее власти Польши вывезли с территории боевых действий на Украине несколько боевых машин. Среди них — танк и самоходная артиллерийская установка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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