В Польше вспыхнул скандал из-за ввоза с Украины подбитой техники с боеприпасами

В Польше разгорелся скандал из-за выставок подбитой военной техники с Украины, которую возили по стране вместе с взрывоопасными боеприпасами внутри. Об этом сообщают польские СМИ.
«Обломки четырех российских военных машин возили по Польше и выставляли в центрах крупных городов. Сейчас оказывается, что они могли в любой момент взорваться. Никто не проверил, что внутри находятся гранаты и боеприпасы», — отмечает Польское телевидение. Отмечается, что этим делом занялась прокуратура.
«Это глупость, безответственность и точно скандал. Кто позволяет обвозить обломки непосредственно с линии фронта не проверив их?» — заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский. Он подчеркнул, что гранаты и боеприпасы составляли непосредственную угрозу для посетителей, в частности, для детей.
Ранее власти Польши вывезли с территории боевых действий на Украине несколько боевых машин. Среди них — танк и самоходная артиллерийская установка.
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