04 марта 2025

Сезон электросамокатов в Петербурге откладывается: роль сыграли снегопады и гололед

Власти Петербурга попросили отложить запуск сезона электросамокатов из-за погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Неблагоприятные погодные условия существенно увеличивают риск аварий и травм среди пользователей самокатов
Неблагоприятные погодные условия существенно увеличивают риск аварий и травм среди пользователей самокатов Фото:

Комитет по транспорту Петербурга направил официальное обращение к операторам кикшеринговых компаний с просьбой перенести начало сезона аренды самокатов. Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия.

«Уважаемые петербуржцы, просим ответственно относиться к вопросам безопасности и не использовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) во время гололёда и снегопадов», — говорится в обращении комитета по транспорту Санкт-Петербурга в официальной группе ВКонтакте. Ранее на встрече представителей Комитета с операторами кикшеринга было согласовано, что сезон аренды электросамокатов начнется в период с 3 по 10 марта 2024 года. Однако текущая погода заставила чиновников обратиться к компаниям с просьбой пересмотреть сроки запуска проката. В ведомстве подчеркнули, что неблагоприятные погодные условия существенно увеличивают риск аварий и травм среди пользователей самокатов.

Регулирование деятельности операторов кикшеринга в Санкт-Петербурге осуществляется в рамках Соглашения о правилах безопасного использования средств индивидуальной мобильности, подписанного в августе 2024 года. Документ содержит четкие требования и ограничения, направленные на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. В частности, соглашение определяет 36 зон в городе, где движение электросамокатов полностью запрещено. Кроме того, в 175 городских локациях скорость самокатов ограничена до 15 км/ч, а еще в 7 зонах — до 10 км/ч.

Соглашение также содержит рекомендации операторам кикшеринга, которые направлены на повышение безопасности эксплуатации самокатов. Среди них — ограничение аренды электросамокатов только совершеннолетним пользователям и обязательное поддержание исправного технического состояния транспортных средств. Каждый самокат должен иметь исправную тормозную систему, звуковой сигнал, переднюю фару, светоотражатель, ограничитель скорости и четко различимую нумерацию.

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Комитет по транспорту Петербурга направил официальное обращение к операторам кикшеринговых компаний с просьбой перенести начало сезона аренды самокатов. Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия. «Уважаемые петербуржцы, просим ответственно относиться к вопросам безопасности и не использовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) во время гололёда и снегопадов», — говорится в обращении комитета по транспорту Санкт-Петербурга в официальной группе ВКонтакте. Ранее на встрече представителей Комитета с операторами кикшеринга было согласовано, что сезон аренды электросамокатов начнется в период с 3 по 10 марта 2024 года. Однако текущая погода заставила чиновников обратиться к компаниям с просьбой пересмотреть сроки запуска проката. В ведомстве подчеркнули, что неблагоприятные погодные условия существенно увеличивают риск аварий и травм среди пользователей самокатов. Регулирование деятельности операторов кикшеринга в Санкт-Петербурге осуществляется в рамках Соглашения о правилах безопасного использования средств индивидуальной мобильности, подписанного в августе 2024 года. Документ содержит четкие требования и ограничения, направленные на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. В частности, соглашение определяет 36 зон в городе, где движение электросамокатов полностью запрещено. Кроме того, в 175 городских локациях скорость самокатов ограничена до 15 км/ч, а еще в 7 зонах — до 10 км/ч. Соглашение также содержит рекомендации операторам кикшеринга, которые направлены на повышение безопасности эксплуатации самокатов. Среди них — ограничение аренды электросамокатов только совершеннолетним пользователям и обязательное поддержание исправного технического состояния транспортных средств. Каждый самокат должен иметь исправную тормозную систему, звуковой сигнал, переднюю фару, светоотражатель, ограничитель скорости и четко различимую нумерацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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