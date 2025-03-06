В Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу, выпив средство для очистки

В Санкт-Петербурге вечером пятого марта трехлетняя девочка случайно выпила бытовое средство для очистки, в составе которого кислота. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«Ребенка увезли в Детскую больницу №5 имени Филатова пятого марта вечером из квартиры на Школьной улице. Детсадовку госпитализировали в ЛОР-отделение в тяжелом состоянии, с воспалением горла», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Сейчас медики предпринимают все необходимые меры для стабилизации состояния ребенка.
Причиной происшествия стал недостаточный контроль со стороны родителей, в результате которого девочка получила доступ к опасному веществу. Точное количество выпитого средства пока не установлено. Семья пострадавшего ребенка на профилактическом учете в органах опеки и полиции не состоит.
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