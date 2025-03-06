06 марта 2025
05 марта 2025

В Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу, выпив средство для очистки

© Служба новостей «URA.RU»
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Точное количество выпитого средства пока не установлено
Точное количество выпитого средства пока не установлено Фото:

В Санкт-Петербурге вечером пятого марта трехлетняя девочка случайно выпила бытовое средство для очистки, в составе которого кислота. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

«Ребенка увезли в Детскую больницу №5 имени Филатова пятого марта вечером из квартиры на Школьной улице. Детсадовку госпитализировали в ЛОР-отделение в тяжелом состоянии, с воспалением горла», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Сейчас медики предпринимают все необходимые меры для стабилизации состояния ребенка.

Причиной происшествия стал недостаточный контроль со стороны родителей, в результате которого девочка получила доступ к опасному веществу. Точное количество выпитого средства пока не установлено. Семья пострадавшего ребенка на профилактическом учете в органах опеки и полиции не состоит.

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В Санкт-Петербурге вечером пятого марта трехлетняя девочка случайно выпила бытовое средство для очистки, в составе которого кислота. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». «Ребенка увезли в Детскую больницу №5 имени Филатова пятого марта вечером из квартиры на Школьной улице. Детсадовку госпитализировали в ЛОР-отделение в тяжелом состоянии, с воспалением горла», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Сейчас медики предпринимают все необходимые меры для стабилизации состояния ребенка. Причиной происшествия стал недостаточный контроль со стороны родителей, в результате которого девочка получила доступ к опасному веществу. Точное количество выпитого средства пока не установлено. Семья пострадавшего ребенка на профилактическом учете в органах опеки и полиции не состоит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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