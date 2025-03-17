Госдума предложила гарантию перезаключения аренды при КРТ для субъектов МСП

Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил поправки к законопроекту, которые нацелены на улучшение положения малого и среднего бизнеса в контексте комплексного развития территорий (КРТ). Законопроект, внесенный законодательным собранием Санкт-Петербурга, уже прошел первое чтение и предусматривает расширение полномочий глав регионов в определении требований к новому жилью при расселении. Об этом сообщает ТАСС.
«Депутат Госдумы Евгений Марченко предлагает предоставить арендаторам частных помещений из числа малого и среднего бизнеса гарантии о перезаключении аренды при комплексном развитии территории (КРТ). Соответствующую поправку парламентарий подготовил ко второму чтению законопроекта», — пишет ТАСС.
Действующее законодательство предоставляет гарантии перезаключения аренды только для субъектов, арендующих государственные и муниципальные помещения. Это создает дискриминацию в отношении предпринимателей, арендующих частные объекты, которые при реализации проектов КРТ могут оказаться без помещений для ведения деятельности. Предложенные поправки направлены на исключение этого неравенства и предоставление возможности перезаключения аренды на равных условиях для всех субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Предложенные изменения в законодательство позволят снизить риски для малого и среднего бизнеса, связанные с потерей арендуемых помещений в процессе комплексного развития территорий. Это способствует созданию более предсказуемой и стабильной среды для предпринимателей.
Законопроект и поправки к нему продолжат обсуждение в рамках второго чтения в Госдуме. Ожидается, что принятие этих изменений окажет положительное влияние на деловую среду, облегчит условия ведения бизнеса и повысит привлекательность регионов для инвестиций в малый и средний бизнес.
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