СК возбудил дело после гибели двух человек из-за взрыва газа в Ленобласти

В результате пожара, произошедшего 27 марта в доме в Приморске Ленобласти, были обнаружены тела двух человек. Жертвами стали мужчина 38 лет и женщина 88 лет. СК возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.
«Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам», — пишет пресс-служба СК России по Ленинградской области в официальном telegram-канале. Согласно предварительной информации, причиной возникновения пожара стало неосторожное использование огня и других источников повышенного риска.
В рамках расследования проводятся судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы, допрашиваются очевидцы и проводятся другие следственные действия. На место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты для дополнительного осмотра места пожара. Руководитель следственного управления провел межведомственное оперативное совещание, на котором были заслушаны результаты первоначальных следственных действий.
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