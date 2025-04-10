В Петербурге скончался протоиерей и ученый Кирилл Копейкин

Выдающийся духовный лидер и ученый, протоиерей Кирилл Копейкин скончался на 66-м году жизни. Об этом было объявлено Санкт-Петербургской митрополией.
«Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнование родным и близким протоиерея Кирилла Копейкина. Отец Кирилл скоропостижно отошел ко Господу девятого апреля на 66-м году жизни», — написано в официальном telegram-канале Петербургской митрополии. Детали и причина смерти пока не разглашаются.
Кирилл Копейкин родился в 1959 году в Ленинграде. Его образовательный путь начался в физико-математическом лицее, после чего он продолжил обучение на физическом факультете ЛГУ. В 1985 году Копейкин защитил диссертацию по кинетике нуклеации, получив степень кандидата наук. В 1993 году он окончил Петербургскую православную духовную семинарию, а затем и академию, где затем преподавал. С 1996 года протоиерей возглавлял храмы святых апостолов Петра и Павла и святой мученицы Татьяны при СПбГУ.
Копейкин был известен своим вкладом в развитие диалога между наукой и церковью. Он обладал степенями как в физико-математических, так и в богословских науках, что позволяло ему говорить с учеными на равных. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий отметил, что протоиерей смело поднимал сложные вопросы мироздания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.