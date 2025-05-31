Сегодня днем Москву и прилегающие районы Московской области накрыл необычайно сильный ливень, сопровождаемый грозой и молниями. URA.RU публикует кадры, на которых запечатлены гигантские тучи, нависшие над регионом.
По словам местных жителей, гроза началась внезапно. «Грохотало очень сильно. Потемнело, сверкнуло пару раз» — рассказали URA.RU жители Москвы.
Синоптическая служба предупредила о том, что непогода с ливнями, сильными порывами ветра и грозами продлится в регионе до позднего вечера. Москвичам и жителям области рекомендовано воздержаться от выхода на улицу до 20:00 и избегать приближения к деревьям из-за риска их обрушения.
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