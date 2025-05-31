Мощный ливень накрыл Москву и область. Фото, видео

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Столицу России накрыл мощный ливень
Столицу России накрыл мощный ливень Фото:

Сегодня днем Москву и прилегающие районы Московской области накрыл необычайно сильный ливень, сопровождаемый грозой и молниями. URA.RU публикует кадры, на которых запечатлены гигантские тучи, нависшие над регионом.

Фото пасмурного неба в Москве 31 мая 2025
Фото пасмурного неба в Москве 31 мая 2025
Фото:

По словам местных жителей, гроза началась внезапно. «Грохотало очень сильно. Потемнело, сверкнуло пару раз» — рассказали URA.RU жители Москвы.

Синоптическая служба предупредила о том, что непогода с ливнями, сильными порывами ветра и грозами продлится в регионе до позднего вечера. Москвичам и жителям области рекомендовано воздержаться от выхода на улицу до 20:00 и избегать приближения к деревьям из-за риска их обрушения.

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Сегодня днем Москву и прилегающие районы Московской области накрыл необычайно сильный ливень, сопровождаемый грозой и молниями. URA.RU публикует кадры, на которых запечатлены гигантские тучи, нависшие над регионом. По словам местных жителей, гроза началась внезапно. «Грохотало очень сильно. Потемнело, сверкнуло пару раз» — рассказали URA.RU жители Москвы. Синоптическая служба предупредила о том, что непогода с ливнями, сильными порывами ветра и грозами продлится в регионе до позднего вечера. Москвичам и жителям области рекомендовано воздержаться от выхода на улицу до 20:00 и избегать приближения к деревьям из-за риска их обрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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