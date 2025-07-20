Мощный пожар охватил паром с сотней пассажиров около Индонезии. Видео

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У берегов Индонезии загорелся паром с 280 пассажирами
У берегов Индонезии загорелся паром с 280 пассажирами Фото:

Пассажирский паром KM Barcelona VA с 280 людьми на борту загорелся у побережья Северного Сулавеси в Индонезии. Как сообщает издание The Sun со ссылкой на данные поисково-спасательного офиса Манадо, пассажирам пришлось прыгать в воду, чтобы избежать огня.

«Есть KM Barcelona III, KM Venecian и KM Cantika Lestari 9F», — передает издание слова представителя ведомства. Спасательная операция продолжается, точное число пострадавших пока не называется.

По данным офицера поисково-спасательного офиса Манадо, к месту происшествия уже направлены три судна. Кроме того, в спасении людей участвуют экипажи рыбацких лодок, которые первыми оказались рядом с местом ЧП.

Пароход KM Barcelona VA обслуживает маршрут между Манадо и Тахудой, а также соединяет близлежащие острова. По официальной информации, судно следовало с островов Талауд в порт Манадо, когда на его борту вспыхнул пожар.

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Пассажирский паром KM Barcelona VA с 280 людьми на борту загорелся у побережья Северного Сулавеси в Индонезии. Как сообщает издание The Sun со ссылкой на данные поисково-спасательного офиса Манадо, пассажирам пришлось прыгать в воду, чтобы избежать огня. «Есть KM Barcelona III, KM Venecian и KM Cantika Lestari 9F», — передает издание слова представителя ведомства. Спасательная операция продолжается, точное число пострадавших пока не называется. По данным офицера поисково-спасательного офиса Манадо, к месту происшествия уже направлены три судна. Кроме того, в спасении людей участвуют экипажи рыбацких лодок, которые первыми оказались рядом с местом ЧП. Пароход KM Barcelona VA обслуживает маршрут между Манадо и Тахудой, а также соединяет близлежащие острова. По официальной информации, судно следовало с островов Талауд в порт Манадо, когда на его борту вспыхнул пожар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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