Пассажирский паром KM Barcelona VA с 280 людьми на борту загорелся у побережья Северного Сулавеси в Индонезии. Как сообщает издание The Sun со ссылкой на данные поисково-спасательного офиса Манадо, пассажирам пришлось прыгать в воду, чтобы избежать огня.
«Есть KM Barcelona III, KM Venecian и KM Cantika Lestari 9F», — передает издание слова представителя ведомства. Спасательная операция продолжается, точное число пострадавших пока не называется.
По данным офицера поисково-спасательного офиса Манадо, к месту происшествия уже направлены три судна. Кроме того, в спасении людей участвуют экипажи рыбацких лодок, которые первыми оказались рядом с местом ЧП.
Пароход KM Barcelona VA обслуживает маршрут между Манадо и Тахудой, а также соединяет близлежащие острова. По официальной информации, судно следовало с островов Талауд в порт Манадо, когда на его борту вспыхнул пожар.
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