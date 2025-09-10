«Несерьезный подход»: адвокат прояснил ситуацию с иском к Люсе Чеботиной

Певица Люся Чеботина с большой долей вероятности будет платить десятки тысяч рублей за нарушение авторских прав после несогласованного исполнения песен Игоря Николаева, Игоря Крутого, а также зарубежных хитов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат Евгений Тонкий. Он отметил, что в шоу-бизнесе не единичны прецеденты игнорирования законодательства.
«Ситуация с Люсей Чеботиной не является уникальной: РАО (Российское авторское общество) и ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности) весьма активно следят за нарушениями и часто обращаются в суды. В большинстве дел суды встают на сторону истцов, дела рассматриваются в упрощенном порядке, а с нарушителей взыскивают компенсацию в размере от 10 000 до 5 000 000. Реальность такова, что многие артисты и их менеджмент весьма несерьезно подходят к таким юридическим нюансам. В результате этого безобидный кавер, который возможно даже был исполнен с целью показать уважение легендарному артисту, стал причиной судебного разбирательства с ним же», — говорит адвокат.
РАО через Арбитражный суд Москвы потребовало с Чеботиной 160 тысяч рублей за незаконное использование песен композиторов Игоря Крутого и Игоря Николаева — и предупредило о втором иске на 76 тысяч рублей. Поводом для подачи искового заявления стал концерт «Первая леди». В рамках шоу прозвучали восемь композиций, исполнение которых не было предварительно согласовано с обладателями авторских прав.
Чтобы избежать исков, певице было достаточно заключить договор с правообладателем напрямую или с РАО и ВОИС, которые представляют их интересы и выплачивать вознаграждение. «При этом неважно, планирует артист получать деньги за исполнение чужих песен или нет — получать согласие нужно в любом случае», — пояснил Тонкий.
Чеботина пока не прокомментировала иск. Это не первый суд артистки. Ранее исполнительница хита «Солнце Монако» подавала иск к известному иллюзионисту, обвиняя его в срыве запланированных для концерта номеров с фокусами.
