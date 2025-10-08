Лавров назвал план Трампа по Газе реалистичным при условии принятия палестинцами

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа может быть реалистичным, если его примут палестинцы. Такое заявление в интервью проекту «Мосты на Восток» сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Еще раз возвращаясь к плану Дональда Трампа. План реалистичный, если его примут палестинцы», — сказал Лавров, подчеркнув важность прекращения всех боевых действий, передает ТАСС. Глава российского МИД отметил, что предложение Трампа, состоящее из «20 пунктов», сформулировано достаточно общо и упоминает слово «государственность» только в контексте того, «что останется от сектора Газа», без упоминания Западного берега. При этом Лавров назвал этот план лучшим из имеющихся вариантов.
По словам министра, для успеха урегулирования необходимо, чтобы план был приемлем для арабов, не отвергался Израилем и главное — получил поддержку палестинцев. Лавров также обратил внимание на важность проработки деталей, чтобы избежать рецидивов боевых действий. Российский министр выразил надежду на успех непрямых переговоров в Египте с участием Турции, Египта, Катара, США и Израиля, которые через посредников ведут диалог с ХАМАС.
Ранее Дональд Трамп представил план из 20 пунктов по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа, который, по его словам, может стать крупнейшим разрешенным вооруженным конфликтом. Документ предусматривает создание в Газе дерадикализированной зоны и перестройку региона в интересах местных жителей. Российские власти выразили поддержку усилиям США, однако не участвуют напрямую в реализации инициативы.
