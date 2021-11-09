Дело бывшего вице-президента Сбербанка связали с вице-премьером

Арестованного топ-менеджера «Сбербанка» Марину Ракову связывают с вице-премьером Андреем Белоусовым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Арест бывшего вице-президента «Сбербанка» Марины Раковой и ректора «Шанинки» Сергея Зуева может быть связан с давлением на вице-премьера РФ Андрея Белоусова, сообщил близкий к правительству источник URA.RU. Ракова и Белоусов, по его словам, «были знакомы и поддерживали отношения». Поэтому ее арест и ужесточение меры пресечения Зуеву «может быть сигналом силовиков, что и к Белоусову могут проявлять интерес». Политологи считают, что если вице-премьер и общался с Раковой, вряд ли ему что-то грозит.

Фигуранту «дела Раковой» ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву 9 ноября изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО, несмотря на акцию в его защиту со стороны ученых. Ужесточение давления на участников дела источники URA.RU связывали с желанием силовиков проверить окружение председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина и главы «Сбербанка» Германа Грефа. Якобы началась «зачистка» высшего образования страны от либералов, на смену которым «должны прийти патриотичные руководители, внушающие студентам правильные ценности».

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов «пересекался с Мариной Раковой на различных выставках и форумах» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако близкий к кабмину источник URA.RU рассказывает, что чиновники обсуждают и иную версию. Так, «ниточки от дела Раковой» и ее команды «могут тянуться в правительство» и ударить по вице-премьеру Белоусову. «Ракова и Белоусов давно познакомились: они пересекались на форумах и выставках. Ракова вообще умела выстраивать отношения с федеральными руководителями, много знала, ее ценили, в том числе за умение провести переговоры с чиновниками по тем или иным проектам. А более плотное общение Ракова наладила с Белоусовым, когда стала управлять Фондом новых форм развития образования и заниматься проектом „Кванториум“», — сообщил собеседник редакции.

Одной из «точек пересечения интересов Белоусова и Раковой было также Агентство стратегических инициатив», добавил другой инсайдер URA.RU. «Белоусову в 2011 году президент РФ Владимир Путин доверил создание АСИ [Белоусов тогда был директором департамента экономики и финансов аппарата правительства РФ]. В числе задач была разработка дорожной карты по улучшению инвестклимата в регионах. Эта работа косвенно касалась образования и подготовки кадров. Белоусов активно взаимодействовал с Раковой и с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым [в июле 2021 года уволился]. Ракова по протекции Белоусова попала на работу в АСИ. И курировала новую модель дополнительного детского образования», — полагает ньюсмейкер.

Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова эксперты называют в числе «влиятельных лоббистов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Формально Белоусов, напомнил инсайдер, сферой образования в России не занимается, но фактически в разное время своей карьеры чиновник «так или иначе влиял на нее, особенно в направлении обучения школьников». «Это огромный пласт интересов разных влиятельных людей: от министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра просвещения Сергея Кравцова и Кудрина до Раковой, ректоров вузов и крупных предпринимателей. В „деле Раковой“ прослеживается интерес силовиков к Кудрину через Зуева и Кузьминова, которых относят к так называемому „либеральному лагерю“. Белоусова считают представителем „консервативного“ крыла власти. Но это идеологическое разделение условно. В сфере управления экономикой и влияния на образование у Белоусова с либералами есть точки пересечения», — считает источник.

Другой, близкий к министерству науки и высшего образования РФ, собеседник URA.RU сообщил, что одной из причин ареста Марины Раковой может быть «ее давний конфликт с Кравцовым». «Ракова давно метила на место Кравцова. Опыт работы в министерстве у нее есть, она была на хорошем счету в правительстве до того, как всплыли все эти махинации. Но Кравцов конкуренцию в лице Раковой прекрасно чувствовал и препятствовал ее вероятному назначению. Участвовал ли в их противостоянии Белоусов, трудно сказать. Внешних конфликтов с Кравцовым у вице-премьера нет», — добавил инсайдер из Миннауки.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, по мнению источников, также мог быть связан с «делом Раковой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Еще один источник напомнил, что Белоусов «нажил врагов среди крупного бизнеса». «Во время коронакризиса вице-премьер выступал за то, чтобы олигархи делились сверхдоходами с государством. Это не понравилось крупным металлургам и нефтянникам, которые восприняли эти его слова как попытку чиновника залезть к ним в карман. Олигархи не раз в кулуарах высказывали недовольство заявлениями Белоусова, но понимают его близость к президенту и не играют против него в открытую», — назвал собеседник еще одних возможных бенефициаров вероятного давления на Белоусова через Ракову.

Белоусов является «статусным лоббистом» и «администратором крупных проектов», в том числе находящихся на стыке экономики и образования, где у него были «выстроены определенные взаимоотношения» с Раковой, говорит политолог и социолог Александр Жуковский. «В России сложилась когорта институтов и центров развития, связанных с интересами либералов в экономике. У них нет единого центра управления, но есть влиятельные лоббисты во власти. К ним относят Белоусова, Грефа, Кудрина, [специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития] Дмитрия Пескова. Ракова в АСИ и министерстве активно взаимодействовала с федеральными чиновниками-лоббистами. В этом смысле точки взаимодействия у Раковой и Белоусова были, они по-деловому общались, тем более профессионализм Раковой на момент ее общения с Белоусовым не вызывал сомнений», — добавил политолог.

«Дело Раковой» не бросит тень на карьеру вице-премьера Белоусова, уверен руководитель коммуникационной группы «Влияние», политтехнолог Никита Донцов. «Белоусов имеет свои интересы в разных сферах жизни государства, но вряд ли оказывает сильное влияние на образование. Это все-таки отдельное направление со своими элитами и внутренними конфликтами. Белоусов же больше занимается экономикой, финансами, транспортом. У него, скорее, противоположные интересы с Раковой. Белоусов является лидером консерваторов в правительстве — считает, что государства должно влиятье на экономику. Арест Раковой и Зуева в большей степени связан с консервативным давлением на либеральный блок управленцев. Идейно ситуация с их задержанием приносит больше выгоды Белоусову», — полагает Донцов.

Вряд ли Ракову с Белоусовым «связывали какие-то хорошие взаимоотношения», соглашается директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Возможно, они, как и другие чиновники, действительно пересекались в правительстве на общих мероприятиях по реализации проектов. Однако вряд ли можно считать, что арест Раковой является каким-то политическим ударом по позициям вице-премьера. Думаю, имеет место стандартная проверка силовиков, которая выявила нарушения при выполнении работ по нацпроекту „Образование“. Пока суд не завершился, сложно сказать, чем это дело кончится, и какие имена еще всплывут», — резюмировал собеседник.