Галустян поделился проблемами с шутками и страхами от Африки

О новых проектах, поездке в Голливуд и традициях на Новый год — в интервью URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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В Африке нужно бояться бегемотов, считает Михаил Галустян Фото:

Самым опасным животным в Африке считается бегемот, телевидение больше не терпит шуток ниже пояса, а новогодний проект на ТНТ не является ремейком советской классики режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром». Об этом в интервью URA.RU рассказал звезда ТНТ, актер, телеведущий, продюсер, певец, известный под псевдонимом Супер Жорик, юморист Михаил Галустян.

Михаил, почему вы решили вернуться на ТНТ?

На ТНТ я чувствую себя как дома. Приятно встречаться с друзьями как на съемочной площадке, так и за ее пределами — со звездами, с продюсерами, авторами и всей большой командой ТНТ. Я участвую в нескольких проектах, среди которых популярное шоу «Звезды в Африке», новогодний фильм «СамоИрония судьбы!» а совсем скоро в эфир выйдет новое шоу «Галустян +» и еще много нового, о чем зрители тоже скоро узнают и что смогут увидеть.

На первых съемках шоу «Звезды в Африке» Михаил Галустян ходил в брюках и ботинках с высоким берцем
Фото:

Сейчас вы ведете уже третий сезон шоу «Звезды в Африке», совпали ли ваши представления об этой стране, как об одной из опасных из-за диких животных?

Первые разы, когда я летал в Африку на съемки, я, конечно, ходил в брюках и ботинках с высоким берцем, потому что боялся, что из кустов какая-то змея выпрыгнет и меня укусит. Сейчас я там уже просто в тапочках хожу, как дома. Съемки проходят в Южной Африке, то есть это все-таки не Центральная Африка, там чуть-чуть цивилизованнее. Мы живем в заповеднике, в город практически не выбираемся. В начале, конечно, было немного непривычно, когда ты спишь, а по крышам у тебя обезьяны бегают, об стену твоего дома импала рогами своими чешет. Но потом привыкли. И животные там не такие уж и дикие. Хотя, конечно, угроза нападения существует. Особенно от бегемотов. Если он идет, то все, это всеобщая тревога. Бежит бегемот или там их стая, все, нужно просто разбегаться, кто куда. Никто ему не преграда.

В одном из интервью вы сказали, что о многих вещах на телевидении сейчас уже не пошутить. Отражается ли это как-то на новом вашем шоу «Галустян+»?

Проект «Галустян+» — это скетч-шоу, некий следующий шаг после «Нашей Russia». Конечно, отражается.

Сейчас нельзя говорить на телевидении слово «жопа», нельзя послать нахрен. Все это нужно убирать. Нельзя в кадре курить, принимать алкоголь и тем сложнее показывать нашу российскую действительность. Приходится изощряться, как-то обыгрывать, мягко, завуалированно шутить. Но, я считаю, чем что-то сложнее делать, тем оно интереснее.

Новогодний проект ТНТ «СамоИрония судьбы!» в котором вы приняли участие, уже вызвал бурные обсуждения. Как вы относитесь к пародии?

В «СамоИронии судьбы» Михаил Галустян сыграл несколько ролей
Фото:

Когда мне предложили принять участие, первое, что я спросил: «Это ремейк или пародия?» После ответа, что это пародия, я проявил интерес к данному проекту. Поскольку считаю, что к ремейку нужно очень серьезно относиться и, наверное, не совсем юмористам этим заниматься. Это все-таки кино, это классика. А пародию можно и нужно делать, поскольку пародия — это всегда повод посмеяться. Там много всего перемешано, это такое попурри. Я много ролей сыграл — и охранника Александра Бородача из шоу «Наша Russia», и депутата Виктора Харитоновича, и Супер Жорика. Под разными соусами я там был, три или четыре роли.

Вы часто принимаете участие в дубляже фильмов. После озвучивания панды По из мультфильма «Кунг-фу панда» стали ли вас чаще узнавать по голосу?

Из ближайших — продублировал замечательный ремейк на фильм «Игрушка». Было такое кино с Пьером Ришаром в главной роли. Сейчас французы сняли фильм «Новая игрушка». Там главную роль сыграл Деббуз, француз марокканского происхождения. Я дублировал роль «Игрушки». А в Голливуде меня сразу утвердили на роль российского панды По (2008 год, — прим. URA.RU). Даже кастинг не проводили. Я проявил очень большой интерес к проекту.

Конечно же, сейчас многие, когда слышат мой голос, в комментариях пишут, что, если закрыть глаза, ощущение, что говорит Кунг-фу панда.

Какая цитата из роли панды вам больше всего запомнилась?

Многие голос Михаила Галустяна ассоциируют с пандой По
Фото:

«По пельмешке?!» Я обожаю озвучивать мультики. Тем более, такой звездный состав там был — и Анжелина Джоли, и Дастин Хоффман. Я в Лос-Анжелес летал. В Голливуде выходил с этими актерами на «красную дорожку», представлял российский сегмент. Это почетно.

Этот Новый год будет вновь для вас рабочим или проведете праздник с семьей?

В этом году я решил, что все-таки с семьей буду на Новый год. Будет все, как положено, в лучших традициях, где-то перенятых от советских времен, — это оливье и шампанское, речь президента, посмотрим «СамоИронию судьбы», будем ждать гостей, а, может быть, потом и сами в гости поедем.

Пригласите ли для дочек Деда Мороза?

Сейчас они уже понимают, что это просто одетые актеры. А когда были они помладше, мы им приглашали. Я друзей просил, они переодевались, приходили. Чтобы они папу не узнали. Сложно мою черную бороду спрятать за белой Деда Мороза. Все равно вылезает.

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Самым опасным животным в Африке считается бегемот, телевидение больше не терпит шуток ниже пояса, а новогодний проект на ТНТ не является ремейком советской классики режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром». Об этом в интервью URA.RU рассказал звезда ТНТ, актер, телеведущий, продюсер, певец, известный под псевдонимом Супер Жорик, юморист Михаил Галустян. Михаил, почему вы решили вернуться на ТНТ? На ТНТ я чувствую себя как дома. Приятно встречаться с друзьями как на съемочной площадке, так и за ее пределами — со звездами, с продюсерами, авторами и всей большой командой ТНТ. Я участвую в нескольких проектах, среди которых популярное шоу «Звезды в Африке», новогодний фильм «СамоИрония судьбы!» а совсем скоро в эфир выйдет новое шоу «Галустян +» и еще много нового, о чем зрители тоже скоро узнают и что смогут увидеть. Сейчас вы ведете уже третий сезон шоу «Звезды в Африке», совпали ли ваши представления об этой стране, как об одной из опасных из-за диких животных? Первые разы, когда я летал в Африку на съемки, я, конечно, ходил в брюках и ботинках с высоким берцем, потому что боялся, что из кустов какая-то змея выпрыгнет и меня укусит. Сейчас я там уже просто в тапочках хожу, как дома. Съемки проходят в Южной Африке, то есть это все-таки не Центральная Африка, там чуть-чуть цивилизованнее. Мы живем в заповеднике, в город практически не выбираемся. В начале, конечно, было немного непривычно, когда ты спишь, а по крышам у тебя обезьяны бегают, об стену твоего дома импала рогами своими чешет. Но потом привыкли. И животные там не такие уж и дикие. Хотя, конечно, угроза нападения существует. Особенно от бегемотов. Если он идет, то все, это всеобщая тревога. Бежит бегемот или там их стая, все, нужно просто разбегаться, кто куда. Никто ему не преграда. В одном из интервью вы сказали, что о многих вещах на телевидении сейчас уже не пошутить. Отражается ли это как-то на новом вашем шоу «Галустян+»? Проект «Галустян+» — это скетч-шоу, некий следующий шаг после «Нашей Russia». Конечно, отражается. Новогодний проект ТНТ «СамоИрония судьбы!» в котором вы приняли участие, уже вызвал бурные обсуждения. Как вы относитесь к пародии? Когда мне предложили принять участие, первое, что я спросил: «Это ремейк или пародия?» После ответа, что это пародия, я проявил интерес к данному проекту. Поскольку считаю, что к ремейку нужно очень серьезно относиться и, наверное, не совсем юмористам этим заниматься. Это все-таки кино, это классика. А пародию можно и нужно делать, поскольку пародия — это всегда повод посмеяться. Там много всего перемешано, это такое попурри. Я много ролей сыграл — и охранника Александра Бородача из шоу «Наша Russia», и депутата Виктора Харитоновича, и Супер Жорика. Под разными соусами я там был, три или четыре роли. Вы часто принимаете участие в дубляже фильмов. После озвучивания панды По из мультфильма «Кунг-фу панда» стали ли вас чаще узнавать по голосу? Из ближайших — продублировал замечательный ремейк на фильм «Игрушка». Было такое кино с Пьером Ришаром в главной роли. Сейчас французы сняли фильм «Новая игрушка». Там главную роль сыграл Деббуз, француз марокканского происхождения. Я дублировал роль «Игрушки». А в Голливуде меня сразу утвердили на роль российского панды По (2008 год, — прим. URA.RU). Даже кастинг не проводили. Я проявил очень большой интерес к проекту. Какая цитата из роли панды вам больше всего запомнилась? «По пельмешке?!» Я обожаю озвучивать мультики. Тем более, такой звездный состав там был — и Анжелина Джоли, и Дастин Хоффман. Я в Лос-Анжелес летал. В Голливуде выходил с этими актерами на «красную дорожку», представлял российский сегмент. Это почетно. Этот Новый год будет вновь для вас рабочим или проведете праздник с семьей? В этом году я решил, что все-таки с семьей буду на Новый год. Будет все, как положено, в лучших традициях, где-то перенятых от советских времен, — это оливье и шампанское, речь президента, посмотрим «СамоИронию судьбы», будем ждать гостей, а, может быть, потом и сами в гости поедем. Пригласите ли для дочек Деда Мороза? Сейчас они уже понимают, что это просто одетые актеры. А когда были они помладше, мы им приглашали. Я друзей просил, они переодевались, приходили. Чтобы они папу не узнали. Сложно мою черную бороду спрятать за белой Деда Мороза. Все равно вылезает.
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