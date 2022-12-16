Галустян поделился проблемами с шутками и страхами от Африки

О новых проектах, поездке в Голливуд и традициях на Новый год — в интервью URA.RU

16 декабря 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

В Африке нужно бояться бегемотов, считает Михаил Галустян Фото: пресс-служба ТНТ Самым опасным животным в Африке считается бегемот, телевидение больше не терпит шуток ниже пояса, а новогодний проект на ТНТ не является ремейком советской классики режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром». Об этом в интервью URA.RU рассказал звезда ТНТ, актер, телеведущий, продюсер, певец, известный под псевдонимом Супер Жорик, юморист Михаил Галустян. Михаил, почему вы решили вернуться на ТНТ? На ТНТ я чувствую себя как дома. Приятно встречаться с друзьями как на съемочной площадке, так и за ее пределами — со звездами, с продюсерами, авторами и всей большой командой ТНТ. Я участвую в нескольких проектах, среди которых популярное шоу «Звезды в Африке», новогодний фильм «СамоИрония судьбы!» а совсем скоро в эфир выйдет новое шоу «Галустян +» и еще много нового, о чем зрители тоже скоро узнают и что смогут увидеть. На первых съемках шоу «Звезды в Африке» Михаил Галустян ходил в брюках и ботинках с высоким берцем Фото: пресс-служба ТНТ Сейчас вы ведете уже третий сезон шоу «Звезды в Африке», совпали ли ваши представления об этой стране, как об одной из опасных из-за диких животных? Первые разы, когда я летал в Африку на съемки, я, конечно, ходил в брюках и ботинках с высоким берцем, потому что боялся, что из кустов какая-то змея выпрыгнет и меня укусит. Сейчас я там уже просто в тапочках хожу, как дома. Съемки проходят в Южной Африке, то есть это все-таки не Центральная Африка, там чуть-чуть цивилизованнее. Мы живем в заповеднике, в город практически не выбираемся. В начале, конечно, было немного непривычно, когда ты спишь, а по крышам у тебя обезьяны бегают, об стену твоего дома импала рогами своими чешет. Но потом привыкли. И животные там не такие уж и дикие. Хотя, конечно, угроза нападения существует. Особенно от бегемотов. Если он идет, то все, это всеобщая тревога. Бежит бегемот или там их стая, все, нужно просто разбегаться, кто куда. Никто ему не преграда. В одном из интервью вы сказали, что о многих вещах на телевидении сейчас уже не пошутить. Отражается ли это как-то на новом вашем шоу «Галустян+»? Проект «Галустян+» — это скетч-шоу, некий следующий шаг после «Нашей Russia». Конечно, отражается. Сейчас нельзя говорить на телевидении слово «жопа», нельзя послать нахрен. Все это нужно убирать. Нельзя в кадре курить, принимать алкоголь и тем сложнее показывать нашу российскую действительность. Приходится изощряться, как-то обыгрывать, мягко, завуалированно шутить. Но, я считаю, чем что-то сложнее делать, тем оно интереснее. Новогодний проект ТНТ «СамоИрония судьбы!» в котором вы приняли участие, уже вызвал бурные обсуждения. Как вы относитесь к пародии? В «СамоИронии судьбы» Михаил Галустян сыграл несколько ролей Фото: пресс-служба ТНТ Когда мне предложили принять участие, первое, что я спросил: «Это ремейк или пародия?» После ответа, что это пародия, я проявил интерес к данному проекту. Поскольку считаю, что к ремейку нужно очень серьезно относиться и, наверное, не совсем юмористам этим заниматься. Это все-таки кино, это классика. А пародию можно и нужно делать, поскольку пародия — это всегда повод посмеяться. Там много всего перемешано, это такое попурри. Я много ролей сыграл — и охранника Александра Бородача из шоу «Наша Russia», и депутата Виктора Харитоновича, и Супер Жорика. Под разными соусами я там был, три или четыре роли. Вы часто принимаете участие в дубляже фильмов. После озвучивания панды По из мультфильма «Кунг-фу панда» стали ли вас чаще узнавать по голосу? Из ближайших — продублировал замечательный ремейк на фильм «Игрушка». Было такое кино с Пьером Ришаром в главной роли. Сейчас французы сняли фильм «Новая игрушка». Там главную роль сыграл Деббуз, француз марокканского происхождения. Я дублировал роль «Игрушки». А в Голливуде меня сразу утвердили на роль российского панды По (2008 год, — прим. URA.RU). Даже кастинг не проводили. Я проявил очень большой интерес к проекту. Конечно же, сейчас многие, когда слышат мой голос, в комментариях пишут, что, если закрыть глаза, ощущение, что говорит Кунг-фу панда. Какая цитата из роли панды вам больше всего запомнилась? Многие голос Михаила Галустяна ассоциируют с пандой По Фото: пресс-служба ТНТ «По пельмешке?!» Я обожаю озвучивать мультики. Тем более, такой звездный состав там был — и Анжелина Джоли, и Дастин Хоффман. Я в Лос-Анжелес летал. В Голливуде выходил с этими актерами на «красную дорожку», представлял российский сегмент. Это почетно. Этот Новый год будет вновь для вас рабочим или проведете праздник с семьей? В этом году я решил, что все-таки с семьей буду на Новый год. Будет все, как положено, в лучших традициях, где-то перенятых от советских времен, — это оливье и шампанское, речь президента, посмотрим «СамоИронию судьбы», будем ждать гостей, а, может быть, потом и сами в гости поедем. Пригласите ли для дочек Деда Мороза? Сейчас они уже понимают, что это просто одетые актеры. А когда были они помладше, мы им приглашали. Я друзей просил, они переодевались, приходили. Чтобы они папу не узнали. Сложно мою черную бороду спрятать за белой Деда Мороза. Все равно вылезает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самым опасным животным в Африке считается бегемот, телевидение больше не терпит шуток ниже пояса, а новогодний проект на ТНТ не является ремейком советской классики режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром». Об этом в интервью URA.RU рассказал звезда ТНТ, актер, телеведущий, продюсер, певец, известный под псевдонимом Супер Жорик, юморист Михаил Галустян. Михаил, почему вы решили вернуться на ТНТ? На ТНТ я чувствую себя как дома. Приятно встречаться с друзьями как на съемочной площадке, так и за ее пределами — со звездами, с продюсерами, авторами и всей большой командой ТНТ. Я участвую в нескольких проектах, среди которых популярное шоу «Звезды в Африке», новогодний фильм «СамоИрония судьбы!» а совсем скоро в эфир выйдет новое шоу «Галустян +» и еще много нового, о чем зрители тоже скоро узнают и что смогут увидеть. Сейчас вы ведете уже третий сезон шоу «Звезды в Африке», совпали ли ваши представления об этой стране, как об одной из опасных из-за диких животных? Первые разы, когда я летал в Африку на съемки, я, конечно, ходил в брюках и ботинках с высоким берцем, потому что боялся, что из кустов какая-то змея выпрыгнет и меня укусит. Сейчас я там уже просто в тапочках хожу, как дома. Съемки проходят в Южной Африке, то есть это все-таки не Центральная Африка, там чуть-чуть цивилизованнее. Мы живем в заповеднике, в город практически не выбираемся. В начале, конечно, было немного непривычно, когда ты спишь, а по крышам у тебя обезьяны бегают, об стену твоего дома импала рогами своими чешет. Но потом привыкли. И животные там не такие уж и дикие. Хотя, конечно, угроза нападения существует. Особенно от бегемотов. Если он идет, то все, это всеобщая тревога. Бежит бегемот или там их стая, все, нужно просто разбегаться, кто куда. Никто ему не преграда. В одном из интервью вы сказали, что о многих вещах на телевидении сейчас уже не пошутить. Отражается ли это как-то на новом вашем шоу «Галустян+»? Проект «Галустян+» — это скетч-шоу, некий следующий шаг после «Нашей Russia». Конечно, отражается. Новогодний проект ТНТ «СамоИрония судьбы!» в котором вы приняли участие, уже вызвал бурные обсуждения. Как вы относитесь к пародии? Когда мне предложили принять участие, первое, что я спросил: «Это ремейк или пародия?» После ответа, что это пародия, я проявил интерес к данному проекту. Поскольку считаю, что к ремейку нужно очень серьезно относиться и, наверное, не совсем юмористам этим заниматься. Это все-таки кино, это классика. А пародию можно и нужно делать, поскольку пародия — это всегда повод посмеяться. Там много всего перемешано, это такое попурри. Я много ролей сыграл — и охранника Александра Бородача из шоу «Наша Russia», и депутата Виктора Харитоновича, и Супер Жорика. Под разными соусами я там был, три или четыре роли. Вы часто принимаете участие в дубляже фильмов. После озвучивания панды По из мультфильма «Кунг-фу панда» стали ли вас чаще узнавать по голосу? Из ближайших — продублировал замечательный ремейк на фильм «Игрушка». Было такое кино с Пьером Ришаром в главной роли. Сейчас французы сняли фильм «Новая игрушка». Там главную роль сыграл Деббуз, француз марокканского происхождения. Я дублировал роль «Игрушки». А в Голливуде меня сразу утвердили на роль российского панды По (2008 год, — прим. URA.RU). Даже кастинг не проводили. Я проявил очень большой интерес к проекту. Какая цитата из роли панды вам больше всего запомнилась? «По пельмешке?!» Я обожаю озвучивать мультики. Тем более, такой звездный состав там был — и Анжелина Джоли, и Дастин Хоффман. Я в Лос-Анжелес летал. В Голливуде выходил с этими актерами на «красную дорожку», представлял российский сегмент. Это почетно. Этот Новый год будет вновь для вас рабочим или проведете праздник с семьей? В этом году я решил, что все-таки с семьей буду на Новый год. Будет все, как положено, в лучших традициях, где-то перенятых от советских времен, — это оливье и шампанское, речь президента, посмотрим «СамоИронию судьбы», будем ждать гостей, а, может быть, потом и сами в гости поедем. Пригласите ли для дочек Деда Мороза? Сейчас они уже понимают, что это просто одетые актеры. А когда были они помладше, мы им приглашали. Я друзей просил, они переодевались, приходили. Чтобы они папу не узнали. Сложно мою черную бороду спрятать за белой Деда Мороза. Все равно вылезает.