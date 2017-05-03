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03 мая 2017
Главные новости Москвы
14:19  03 мая 2017 0

Самозанятых россиян перестанут выпускать за границу и лишат пенсии

XVI съезд Единой России, второй день. Москва, рязанский валерий
Валерий Рязанский предлагает не выпускать из страны россиян, которые не платят налогиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет Федерации предлагает ввести запрет на выезд из страны для россиян, не имеющим официального трудоустройства. Самозанятые граждане также не смогут рассчитывать на достойную пенсию.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что запрет на выезд за границу вынудит самозанятых граждан легализовать отношения с государством. «Если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут», — рассказал о новом предложении Совфеда сенатор «Российской газете».

По его мнению, таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства.

Кроме того, по мнению Рязанского, россияне, не выплачивающие взносы в Фонд ОМС, могут лишиться полноценной пенсии. По достижении 65 лет государство будет выплачивать им лишь минимальную пенсию.

Ранее Рязанский заявлял «Национальной службе новостей», что в России наблюдается засилье «серых зарплат» на рынке труда. По его мнению, большая часть соотечественников предпочитает получать зарплату минимального уровня, а остальную часть — путем доплаты наличными в конверте. Таким образом в бюджет страны не поступают в виде налогов колоссальные суммы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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