Вирус-«вымогатель» могли придумать северокорейские хакеры

03:48 16 мая 2017 0

В «Лаборатории Касперского» нашли сходство между троянами из КНДР и новым вирусом Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Создателями вируса-«вымогателя» WannaCry могли быть хакуеры из Северной Кореи. Такую версию овзучил на своей странице в Facebook ведущий аналитик «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

«Вы ведь помните еще наших северокорейских грабителей банков, … тех самых Lazarus, о которых мы так много [слышим] в последнее время. … один и тот же код обнаружен в #WannaCry и в троянцах от Lazarus», — цитирует Гостева «Газета.ру».

По данным на 15 мая, от вирусной атаки пострадали около 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Несмотря на то что спецслужбы многих стран проводят свое расследование, выйти на след создателей вируса пока не удалось.