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16 мая 2017
15 мая 2017
03:48  16 мая 2017 0

Вирус-«вымогатель» могли придумать северокорейские хакеры

2014_12_Клипарт, эппл, apple, компьютер, техника, технологии, макинтош, макбук
В «Лаборатории Касперского» нашли сходство между троянами из КНДР и новым вирусомФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Создателями вируса-«вымогателя» WannaCry могли быть хакуеры из Северной Кореи. Такую версию овзучил на своей странице в Facebook ведущий аналитик «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

«Вы ведь помните еще наших северокорейских грабителей банков, … тех самых Lazarus, о которых мы так много [слышим] в последнее время. … один и тот же код обнаружен в #WannaCry и в троянцах от Lazarus», — цитирует Гостева «Газета.ру».

По данным на 15 мая, от вирусной атаки пострадали около 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Несмотря на то что спецслужбы многих стран проводят свое расследование, выйти на след создателей вируса пока не удалось.

Наталья Володина
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