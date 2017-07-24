ФАС ищет способы сделать презервативы дешевле

Федеральная антимонопольная служба готовит предложения по снижению цен на презервативы. Об этом заявил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров.
«В настоящий момент мы проводим анализ рынка барьерных контрацептивов с целью разработки механизмов снижения цен. Соответствующие предложения будут представлены в третьем квартале 2017 года», — приводит «Газета.ру» слова Кашеварова.
На дороговизну презервативов пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой участники молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Попова пообещала передать жалобу руководителю ФАС Игорю Артемьеву.