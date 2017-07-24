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24 июля 2017
20:22  24 июля 2017 0

ФАС ищет способы сделать презервативы дешевле

Презервативы Durex. Екатеринбург, средства гигиены, презервативы, контрацепция, durex
На дороговизну презервативов пожаловалась молодежьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба готовит предложения по снижению цен на презервативы. Об этом заявил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров.

«В настоящий момент мы проводим анализ рынка барьерных контрацептивов с целью разработки механизмов снижения цен. Соответствующие предложения будут представлены в третьем квартале 2017 года», — приводит «Газета.ру» слова Кашеварова.

На дороговизну презервативов пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой участники молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Попова пообещала передать жалобу руководителю ФАС Игорю Артемьеву.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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