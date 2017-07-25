{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 июля 2017
13:46  25 июля 2017 0

Научно доказано: студенты остаются в Екатеринбурге и Перми, но бегут из Кургана и Югры. Тюмень и Челябинск ломают тренд

Выпускники УрФУ. Екатеринбург, высшее образование, выпускники, урфу, академические шапочки, выдача дипломов, вузы
Средняя оценка ЕГЭ уральских абитуриентов составляет 70 балловФото: Марина Молдавская © URA.RU

От 8% до 57% российских выпускников уезжают работать в другие регионы после окончания вузов. К таким выводам пришли сотрудники Высшей школы экономики, после проведенного исследования межрегиональной мобильности студентов и выпускников университетов. Свердловскую область отметили как регион с хорошими вузами и обширным рынком труда, а также оценили уровень абитуриентов.

Исследователи разделили регионы условно на четыре группы. В первую категорию — куда россияне приезжают учиться и впоследствии остаются работать — попали Москва и Санкт-Петербург со своими областями, Свердловская область и Татарстан, сообщает «Коммерсант».

Ко второй группе — куда едут поступать, но работать уезжают в другой регион — относятся Тюменская, Воронежская, Ивановская, Орловская, Саратовская, Омская области и Мордовия.

Третью категорию составляют регионы с менее популярными вузами, но приличным потенциалом трудоустройства. Лидерами в этой области стали Пермский и Краснодарские края, Магаданская и Мурманская области, Республика Коми, Алтай и Кабардино-Балкария.

Четвертая группа теряет выпускников школ и молодых специалистов: это Курганская, Владимирская, Тверская, Волгоградская области, Чувашия и Адыгея.

Челябинская область, несмотря на неплохие показатели трудоустройства, после окончания вузов, находится в пятой — пограничной группе, в которой определение потоков абитуриентов и молодых специалистов затруднено в связи с пограничными показателями, которые выявило исследование. «Эта группа очень неоднородна как по характеристикам системы высшего образования региона, так и по социаль­но- экономическим параметрам самих регионов», — говорится в исследовании ВШЭ.

Самый больший отток молодых специалистов зафиксирован в ХМАО (52%) и Адыгее (57%).

Порядка 30-40% выпускников вынуждены покинуть Москву и Санкт-Петербург, чтобы получить работу.

Наиболее востребованными оказываются университеты Петербурга и области, Москвы и области и Томского региона. В первую десятку входит Тюменская, Новосибирская, Воронежская и Омская области.

Последние места рейтинга занимают вузы Ямало-Ненецкого и Чукотского АО — из этих регионов выпускники чаще уезжают, чтобы поступить в вуз.

Наряду с Санкт-Петербургом в числе лидеров по качеству вузов находится Свердловская область. Исследование учитывало долю первокурсников со средним баллом ЕГЭ выше 70.

Специалисты ВШЭ отмечают, что рынки труда в России отличаются разнообразием, что способствует трудовой мобильности граждан. Так, в июне 2017 года при среднем уровне безработицы по стране в 5,2% показатели в регионах колебались от 27,3% в Ингушетии до 1,4% в Москве.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров