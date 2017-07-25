13:46 25 июля 2017 0

Средняя оценка ЕГЭ уральских абитуриентов составляет 70 баллов Фото: Марина Молдавская © URA.RU

От 8% до 57% российских выпускников уезжают работать в другие регионы после окончания вузов. К таким выводам пришли сотрудники Высшей школы экономики, после проведенного исследования межрегиональной мобильности студентов и выпускников университетов. Свердловскую область отметили как регион с хорошими вузами и обширным рынком труда, а также оценили уровень абитуриентов.

Исследователи разделили регионы условно на четыре группы. В первую категорию — куда россияне приезжают учиться и впоследствии остаются работать — попали Москва и Санкт-Петербург со своими областями, Свердловская область и Татарстан, сообщает «Коммерсант».

Ко второй группе — куда едут поступать, но работать уезжают в другой регион — относятся Тюменская, Воронежская, Ивановская, Орловская, Саратовская, Омская области и Мордовия.

Третью категорию составляют регионы с менее популярными вузами, но приличным потенциалом трудоустройства. Лидерами в этой области стали Пермский и Краснодарские края, Магаданская и Мурманская области, Республика Коми, Алтай и Кабардино-Балкария.

Четвертая группа теряет выпускников школ и молодых специалистов: это Курганская, Владимирская, Тверская, Волгоградская области, Чувашия и Адыгея.

Челябинская область, несмотря на неплохие показатели трудоустройства, после окончания вузов, находится в пятой — пограничной группе, в которой определение потоков абитуриентов и молодых специалистов затруднено в связи с пограничными показателями, которые выявило исследование. «Эта группа очень неоднородна как по характеристикам системы высшего образования региона, так и по социаль­но- экономическим параметрам самих регионов», — говорится в исследовании ВШЭ.

Самый больший отток молодых специалистов зафиксирован в ХМАО (52%) и Адыгее (57%).

Порядка 30-40% выпускников вынуждены покинуть Москву и Санкт-Петербург, чтобы получить работу.

Наиболее востребованными оказываются университеты Петербурга и области, Москвы и области и Томского региона. В первую десятку входит Тюменская, Новосибирская, Воронежская и Омская области.

Последние места рейтинга занимают вузы Ямало-Ненецкого и Чукотского АО — из этих регионов выпускники чаще уезжают, чтобы поступить в вуз.

Наряду с Санкт-Петербургом в числе лидеров по качеству вузов находится Свердловская область. Исследование учитывало долю первокурсников со средним баллом ЕГЭ выше 70.

Специалисты ВШЭ отмечают, что рынки труда в России отличаются разнообразием, что способствует трудовой мобильности граждан. Так, в июне 2017 года при среднем уровне безработицы по стране в 5,2% показатели в регионах колебались от 27,3% в Ингушетии до 1,4% в Москве.