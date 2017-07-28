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28 июля 2017
Главные новости Москвы
17:43  28 июля 2017 0

Росатом будет экспортировать ядерные мини-реакторы. «Санитарно-защитная зона — 50 метров»

Ядерный щит. Челябинск., пульт реактора
Они нужны, чтобы вырабатывать изотопы для медициныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Росатом» приступил к реализации проекта по производству компактных так называемых растворных ядерных реакторов. Об этом «URA.RU» рассказали в госкорпорации. Их будут экспортировать в другие страны для использования в медицине — первые заявки уже есть.

Радиоактивные изотопы используются в медицине для диагностики и лечения целого ряда заболеваний. Основной используемый изотоп — молибден-99, он распадается до изотопа технеций-99m, с помощью которого в мире проводится порядка 70% диагностических процедур в области онкологии и до 50% — в кардиологии. Однако молибден-99 сложно производить (это делают лишь несколько стран), кроме того, есть проблема «сроков годности»: период полураспада изотопа — всего 66 часов, поэтому желательно, чтобы реакторы, которые вырабатывают его, стояли рядом с клиниками. Таких реакторов в мире немного, и когда заканчивается срок их работы, надо строить новые.

В Росатоме придумали, как решить проблему — с помощью компактных реакторов. Проект получил название «Аргус-М», в его реализации буду участвовать несколько предприятий. Производить мини-реакторы будут в Российском федеральном ядерном центре — ВНИИ экспериментальной физики (г. Саров Нижегородской области): недавно там прошла сессия по взаимодействию участников проекта.

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«Наш способ позволяет с меньшими затратами и наиболее безопасным способом нарабатывать не только молибден-99, но и целый ряд других фармпрепаратов и распространять эту методологию за рубежом, — рассказал генеральный директор компании „Русатом Хэлскеа“ (организация — интегратор предложений Росатома по ядерной медицине и радиационным технологиям) Денис Чередниченко. — Ряд стран проявляет к нашему проекту очень большой интерес — есть заявки на создание совместных предприятий для размещения комплекса на своих площадках».

«На основе опыта по строительству и эксплуатации этого комплекса в Сарове подобные объекты будут тиражированы и реализованы „под ключ“ для российских и зарубежных заказчиков, — заявил в свою очередь главный инженер проекта Юрий Шловиков из проектного института Росатома. — Заинтересованность есть, потому что установка имеет небольшой срок окупаемости».

По словам специалистов, «Аргус-М» обладает так называемой естественной безопасностью — он «глушит» сам себя в случае возникновения аварийной ситуации, поэтому санитарно-защитная зона подобного реактора составляет 50 метров, и его можно размещать в непосредственной близости от жилых домов. Ввод первой реакторной установки в эксплуатацию намечен на 2018 год.

Андрей Гусельников
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