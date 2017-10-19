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19 октября 2017
15:47  19 октября 2017 0

Сечин назвал слухи о «смерти» нефти преувеличенными

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, сечин игорь
Тот-менеджер высказался о перспективах углеводородовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил, почему слухи о «смерти нефти» стоит считать преувеличенными.

По мнению топ-менеджера госкорпорации, «черное золото» в ближайшие 20-30 лет продолжит оставаться базой мировой энергетики.

Сечин уверен в том, что сокращение доли нефти в мировом балансе энергетических ресурсов может быть компенсировано ростом потребления газа. Кроме того, глава компании обратил внимание на удлинение нефтепродуктовой цепочки, происходящее благодаря нефтехимическому производству.

Как пишет «Экономика сегодня», Сечин также признал, что на мировой нефтяной рынок все большее влияние будет оказывать развитие альтернативных источников энергии — мирного атома и газогенерации.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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