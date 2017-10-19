Тот-менеджер высказался о перспективах углеводородов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил, почему слухи о «смерти нефти» стоит считать преувеличенными.
По мнению топ-менеджера госкорпорации, «черное золото» в ближайшие 20-30 лет продолжит оставаться базой мировой энергетики.
Сечин уверен в том, что сокращение доли нефти в мировом балансе энергетических ресурсов может быть компенсировано ростом потребления газа. Кроме того, глава компании обратил внимание на удлинение нефтепродуктовой цепочки, происходящее благодаря нефтехимическому производству.
Как пишет «Экономика сегодня», Сечин также признал, что на мировой нефтяной рынок все большее влияние будет оказывать развитие альтернативных источников энергии — мирного атома и газогенерации.