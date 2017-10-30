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30 октября 2017
Главные новости 
09:00  30 октября 2017 1

Россия без мигрантов, власть воров в законе и народный флешмоб. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Трудовые мигранты по-прежнему очень нужны РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня понедельник, 30 октября. И вот главные новости к этому часу:

Россияне смогут оплачивать расходы за коммуналку без дополнительных хлопот: Министерство строительства и ЖКХ разработало новый законопроект.

В Россию приезжает всё меньше мигрантов, и это опасно. Рассказываем, почему наша страна уже не может жить без гастарбайтеров — в цифрах и фактах.

В Екатеринбурге ФСБ задержала высокопоставленного полицейского. Сотрудника подозревают в получении крупной взятки.

Оказывается, воры в законе никуда не исчезли. Как «авторитеты» влияют на политику, кормят шоу-бизнес и покупают статусы — в материале «URA.RU».

На Урале побывал самый авторитетный из духовных отцов святой горы Афон, который дает советы Путину и богатейшим бизнесменам России. «URA.RU» удалось пообщаться со старцем.

«Вся Россия в одном фото». В Сети набирает популярность юмористический флешмоб, собравший множество курьёзных снимков о российских реалиях.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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