Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Здравствуйте! Сегодня понедельник, 30 октября. И вот главные новости к этому часу:
Россияне смогут оплачивать расходы за коммуналку без дополнительных хлопот: Министерство строительства и ЖКХ разработало новый законопроект.
В Россию приезжает всё меньше мигрантов, и это опасно. Рассказываем, почему наша страна уже не может жить без гастарбайтеров — в цифрах и фактах.
В Екатеринбурге ФСБ задержала высокопоставленного полицейского. Сотрудника подозревают в получении крупной взятки.
Оказывается, воры в законе никуда не исчезли. Как «авторитеты» влияют на политику, кормят шоу-бизнес и покупают статусы — в материале «URA.RU».
На Урале побывал самый авторитетный из духовных отцов святой горы Афон, который дает советы Путину и богатейшим бизнесменам России. «URA.RU» удалось пообщаться со старцем.
«Вся Россия в одном фото». В Сети набирает популярность юмористический флешмоб, собравший множество курьёзных снимков о российских реалиях.