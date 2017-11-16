{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 70,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:06  16 ноября 2017 0

Песков рассказал о влиянии Путина на ДНР и ЛНР

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Песков прокомментировал переговоры Путина с лидерами республикФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Президент России Владимир Путин имеет влияние на власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что российский лидер никогда не скрывал своего положения.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин пользуется своим влиянием, когда обращается к лидерам ДНР и ЛНР, но оно не безграничное, пишет «Газета.ру».

Статья по теме
«После окончания войны в Сирии Донбасс снова выходит на первый план»

«Мы не имеем возможности каким-то образом оказывать давление на эти непризнанные республики, мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что эти республики живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние — не безграничное, но определенное», — приводит цитату Пескова ТАСС.

Ранее Путин провел переговоры с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Поводом для беседы стала идея обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса. Это был первый раз, когда Александр Захарченко (лидер ДНР) и Игорь Плотницкий (глава ЛНР) разговаривали с Путиным напрямую.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров