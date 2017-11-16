Песков рассказал о влиянии Путина на ДНР и ЛНР

20:06 16 ноября 2017 0

Песков прокомментировал переговоры Путина с лидерами республик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин имеет влияние на власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что российский лидер никогда не скрывал своего положения.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин пользуется своим влиянием, когда обращается к лидерам ДНР и ЛНР, но оно не безграничное, пишет «Газета.ру».

«Мы не имеем возможности каким-то образом оказывать давление на эти непризнанные республики, мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что эти республики живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние — не безграничное, но определенное», — приводит цитату Пескова ТАСС.

Ранее Путин провел переговоры с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Поводом для беседы стала идея обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса. Это был первый раз, когда Александр Захарченко (лидер ДНР) и Игорь Плотницкий (глава ЛНР) разговаривали с Путиным напрямую.