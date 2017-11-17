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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:32  17 ноября 2017 0

На Мурманскую область рухнул метеорит. ВИДЕО

США, комета,метеор,сирия, метеорит, комета, планета земля, астрономия, галактика, метеор
«Светящийся шар» оставил за собой на небе недлинный яркий хвостФото: depositphotos.com © URA.RU

Жители Мурманска и его окрестностей наблюдали падение крупного светящегося объекта. Об этом можно судить по кадрам, заснятым видеорегистратором, которые выложил в социальные сети владелец машины.

Видеорегистратор одного из местных автолюбителей запечатлел падающий через облака «светящийся шар», который оставлял за собой на темном небе недлинный яркий хвост. Некоторые пользователи предположили в Сети, что это метеорит, другие говорят о запуске военных ракет, передает «Газета.ru».

Ранее на видео попало падение метеора в американском городе Финикс. Небесное тело осветило ночное небо на несколько секунд, после чего погасло, сообщала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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