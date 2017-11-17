На Мурманскую область рухнул метеорит. ВИДЕО

«Светящийся шар» оставил за собой на небе недлинный яркий хвост
Жители Мурманска и его окрестностей наблюдали падение крупного светящегося объекта. Об этом можно судить по кадрам, заснятым видеорегистратором, которые выложил в социальные сети владелец машины.
Видеорегистратор одного из местных автолюбителей запечатлел падающий через облака «светящийся шар», который оставлял за собой на темном небе недлинный яркий хвост. Некоторые пользователи предположили в Сети, что это метеорит, другие говорят о запуске военных ракет, передает «Газета.ru».
Ранее на видео попало падение метеора в американском городе Финикс. Небесное тело осветило ночное небо на несколько секунд, после чего погасло, сообщала «Национальная служба новостей».