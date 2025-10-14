Сразившего пятерых бойцов ВСУ солдата ВС России представили к званию Героя

Военнослужащего российской армии, который в бою уничтожил пятерых бойцов ВСУ, представили к званию Героя. Об этом рассказали сослуживцы бойца.
«Бойца 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Мио, победившего в одиночку пятерых боевиков ВСУ, представили к званию Героя России», — передает телеканал «Звезда» со ссылкой на сослуживцев. Уточняется, что подвиг боец армии России совершил при освобождении Новогригоровки в Запорожской области.
По данным телеканала, воин столкнулся с группой солдат противника, но не растерялся и бросил гранату. Затем он поразил военнослужащих ВСУ из стрелкового оружия.
Ранее звание Героя России присвоили военным, проявившим мужество в бою. Так, штурмовик из Якутии Андрей Григорьев получил эту награду после рукопашной схватки с бойцом ВСУ в селе Трудовое в ДНР, где одержал победу.
