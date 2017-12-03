Теннисистка Шарапова снимется в новом фильме про «друзей Оушена»

10:53 03 декабря 2017 0

Спортсменка будет изображать саму себя Фото: Wikimedia Commons

Российская теннисистка Мария Шарапова снимется в спин-оффе трилогии «Друзья Оушена». Она исполнит незначительную роль и будет изображать саму себя.

Камео в киноленте также отвели американской спортсменке Сирене Уильямс, сообщает Tennis World USA. Новый фильм будет называться «Восемь подруг мисс Оушен». Ожидается, что он выйдет в прокат в июне 2018 года, однако официальная дата премьеры еще не назначена.

Известно, что в спин-оффе сыграют Сандра Буллок, Кейт Бланшетт и Энн Хэтэуэй.